Nous retards a Rodalies i indignació massiva: 'Fins que no passi una desgràcia...'

No hi ha pitjor manera de començar la penúltima setmana de l'any que caient a l'habitual caos de Rodalies. Els retards, les incidències i el malestar dels passatgers tornen a protagonitzar els matins a Catalunya, deixant milers d'usuaris atrapats a estacions i andanes abarrotades.

Aquest dilluns, la línia R4 de Rodalies ha tornat a patir una incidència que ha disparat les queixes i la indignació entre els usuaris. El problema s'ha originat entre les estacions de Sant Vicenç de Calders i els Monjos, on una avaria a les instal·lacions ha provocat endarreriments importants. Tot i que al començament s'anunciaven demores de 30 minuts, la situació ha empitjorat progressivament i ara les esperes superen els 60 minuts.

La línia R4 és un dels serveis més importants de Rodalies a Catalunya. Connecta poblacions clau com Sabadell, Terrassa, Martorell i Manresa amb la ciutat de Barcelona. És una línia que travessa zones densament poblades de l'àrea metropolitana. Per això, una incidència d'aquesta mena afecta greument milers de passatgers que depenen del tren per anar a treballar o estudiar.

L'avaria d'avui ha deixat en evidència una vegada més les mancances del servei ferroviari. Els usuaris que es trobaven a les estacions afectades han manifestat la seva desesperació a les xarxes socials. Molts han arribat tard a la feina, mentre que altres han optat per buscar alternatives com autobusos o vehicles privats.

Les crítiques dels usuaris

El tuit informatiu del compte oficial de la línia R4 ha generat una allau de crítiques. Els usuaris han mostrat el seu cansament amb comentaris contundents i directes. "És una vergonya", ha resumit un, mentre que altres no han dubtat a exposar la gravetat de la situació.

"Però no pot ser que una avaria tan lluny afecti tota l'àrea metropolitana de l'R4...", deia un usuari des de Sabadell. Un altre escrivia: "Quins collons teniu. No hi ha dia en què no tingueu cap incidència, sempre en el mateix tram i avui, per variar, la gent arriba tard a la feina".

Però això no quedava aquí, ni de bon tros. "6:27 am, vosaltres cada dia us supereu més; sou un desastre", responia una altra persona, evidenciant que les incidències són recurrents i previsibles.

Hi ha una frase en concret en què diversos usuaris van coincidir i que destaca per la seva contundència: "Fins que no passi una desgràcia no parareu". Un altre comentari reflectia la frustració generalitzada: "No entenc com la gent segueix pagant per un servei que no es presta correctament. Servei nefast."