Els Mossos cacen un conductor cometent les infraccions més surrealistes

Les carreteres catalanes solen ser escenari de tota mena d'infraccions, des de simples descuits fins a maniobres temeràries que posen en risc altres conductors. Tanmateix, poques vegades es veu una combinació tan inusual i preocupant com la que els Mossos d'Esquadra han captat recentment durant una vigilància rutinària.

Infraccions múltiples en plena carretera

En un fet que podria semblar tret d'una pel·lícula còmica si no fos per la seva gravetat, els Mossos van detectar un conductor que acumulava no una, ni dues, sinó tres infraccions simultànies de gran risc mentre conduïa el seu vehicle.

Els fets van tenir lloc a la carretera C-25, a l'altura de la comarca d'Osona, una zona especialment vigilada pels cossos de seguretat a causa del seu alt índex d'accidents.

| ACN

Durant una operació especial duta a terme per agents motoritzats de paisà, el conductor va ser sorprès en circumstàncies clarament compromeses. Segons ha informat el mateix cos policial a través de les seves xarxes socials, l'home circulava sense cinturó de seguretat, sostenint un telèfon mòbil en una mà i, per increïble que sembli, subjectant una beguda amb l'altra.

Els agents, que van detectar la situació mentre feien controls preventius, no van dubtar a intervenir de seguida a causa de la gravetat de les infraccions i el risc que representava tant per al conductor com per a la resta d'usuaris de la via.

Operatius especials contra les distraccions

Aquest tipus d'operatius per part dels Mossos d'Esquadra no són una cosa excepcional. Precisament, la policia catalana intensifica de manera regular els seus controls per detectar comportaments de risc, particularment relacionats amb l'ús del mòbil al volant, que continua sent una de les principals causes d'accidents a Catalunya. Tanmateix, trobar un conductor que s'arrisqui simultàniament en tantes direccions resulta com a mínim insòlit.

Les sancions a què s'enfronta l'infractor poden ser molt elevades, tant econòmiques com en la pèrdua de punts del permís de conduir. De fet, només per l'ús indegut del telèfon mòbil, la multa podria ascendir a 200 euros i comportar la retirada de fins a sis punts del carnet.

A això caldria afegir-hi sancions addicionals per circular sense el cinturó de seguretat, una altra infracció que també comporta una penalització econòmica i la pèrdua de punts.

| ACN

Avís a la població

La publicació d'aquest cas per part dels Mossos a les seves xarxes socials té una clara finalitat pedagògica, a més de denunciar un fet concret. Busquen conscienciar la ciutadania dels perills que representen aquest tipus de conductes imprudents, que sovint acaben en accidents amb conseqüències fatals.

Aquest insòlit episodi és un recordatori més que l'atenció a la carretera ha de ser sempre absoluta, evitant qualsevol distracció i respectant les normes bàsiques de seguretat. Només així es pot garantir no només la seguretat personal, sinó també la de la resta de conductors i vianants que comparteixen les vies catalanes cada dia