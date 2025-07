Terrible accident a la N-II: Cinc ferits, dos greus

per Mireia Puig

Un terrible accident viari ha deixat un balanç dramàtic aquest diumenge a la tarda, generant preocupació entre les autoritats i veïns del lloc. Les primeres informacions apunten a un xoc frontal, tot i que els detalls exactes del succés encara s'estan investigant.

Col·lisió frontal amb múltiples víctimes

El greu sinistre es va produir a les 17:22 hores a la carretera N-II, concretament a l'altura del quilòmetre 758, a la circumval·lació de Figueres, a la comarca catalana de l'Alt Empordà. Segons fonts oficials del Servei Català de Trànsit (SCT) i els Bombers de la Generalitat, dos vehicles turisme van col·lidir frontalment per causes que encara no s'han aclarit completament.

Fins al lloc s'hi van desplaçar diverses unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que després d'avaluar la situació, van confirmar que cinc persones van resultar ferides a l'accident. Tres d'elles presenten ferides greus, mentre que les altres dues tenen ferides considerades lleus. Tots els afectats van ser ràpidament traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona per rebre atenció mèdica especialitzada.

| ACN

Importants retencions en ambdós sentits

Com a conseqüència immediata de l'accident, la carretera N-II va haver de ser completament tallada al trànsit. Això va generar aproximadament 1,5 quilòmetres de retencions en ambdós sentits de la via, complicant significativament el trànsit de vehicles durant diverses hores mentre els serveis d'emergència feien les tasques necessàries per assistir les víctimes i retirar els vehicles afectats.

Els equips d'emergències desplegats al lloc de l'accident van incloure diverses dotacions de bombers, policia i ambulàncies, que van treballar coordinadament per atendre ràpidament els ferits i assegurar la zona, evitant així nous incidents o riscos addicionals per a altres conductors.

Una carretera amb historial preocupant

La N-II, especialment en el tram que circumda Figueres, és tristament coneguda per haver protagonitzat nombrosos accidents en els darrers anys, diversos d'ells amb conseqüències fatals. Aquesta circumstància ha portat en diverses ocasions autoritats locals i veïns a reclamar millores urgents en seguretat viària i senyalització, amb l'objectiu de reduir la sinistralitat en aquesta transitada ruta.

| ACN, XCatalunya, hallojulie

Les primeres hipòtesis del succés indiquen que podria haver-se tractat d'una distracció o un excés de velocitat per part d'algun dels vehicles implicats, però els Mossos d'Esquadra continuen amb les investigacions per aclarir les causes exactes que van provocar aquest desafortunat incident.

Reflexió sobre la seguretat viària

Aquest nou episodi torna a posar de manifest la necessitat imperiosa de reforçar les mesures preventives en carreteres especialment conflictives. És crucial que tant conductors com administracions redoblin esforços per garantir la seguretat viària, millorant infraestructures, augmentant controls i fomentant la consciència ciutadana sobre el respecte a les normes de circulació.

Les pròximes setmanes seran clau per conèixer els resultats definitius de les investigacions policials, així com per avaluar les condicions actuals de seguretat en aquest tram de la N-II, esperant que incidents tan greus com el que ha tingut lloc aquest diumenge es puguin prevenir en el futur.