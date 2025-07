Confinen un barri i tallen la C-15 per un incendi forestal

Una alerta urgent ha mobilitzat aquest diumenge a la tarda els serveis d'emergència a causa d'un incendi forestal de grans dimensions, obligant al confinament immediat d'un barri i al tall complet d'una important via interurbana, alterant així el trànsit habitual a la zona i generant preocupació entre els habitants afectats.

Un foc que obliga al confinament

L'incendi s'ha declarat aquest diumenge al voltant de dos quarts de sis de la tarda, concretament a les 17.33 hores, a les proximitats de la carretera C-15, una via molt transitada que connecta diferents punts estratègics a la comarca del Garraf i de l'Alt Penedès.

Les flames s'han iniciat a prop del conegut paratge del Pi de la Serreta, estenent-se ràpidament per la vegetació forestal a causa de la calor i de les condicions meteorològiques adverses de les darreres jornades.

| @bomberscat

Davant la rapidesa amb què s'estenia l'incendi, Protecció Civil ha decidit emetre una alerta oficial a través dels telèfons mòbils dels residents a la zona de la Serreta, a Olèrdola, amb un missatge clar: els veïns havien de romandre confinats a les seves llars i evitar sortir fins a nou avís.

Aquesta mesura preventiva busca garantir la seguretat de les persones mentre els equips d'extinció combaten l'avanç del foc.

Tall total de la carretera C-15

A més del confinament obligatori decretat per al barri de la Serreta, l'incendi ha provocat el tancament total de la carretera C-15 en tots dos sentits de la marxa. En concret, la via ha estat bloquejada des del municipi de Canyelles, a la comarca del Garraf, fins a Olèrdola, generant complicacions significatives en el trànsit rodat i obligant a desviar la circulació per rutes alternatives menys congestionades.

La interrupció d'aquesta carretera, fonamental per connectar municipis com Vilafranca del Penedès, ha suposat també l'activació del pla especial Infocat, dissenyat per la Generalitat per gestionar incendis forestals.

En conseqüència, l'operatiu mobilitzat per extingir les flames és considerable i compta amb més de vint dotacions dels Bombers de la Generalitat, entre les quals destaquen cinc mitjans aeris especialitzats a controlar incendis forestals de gran envergadura.

Context de risc elevat a la zona

Aquest incendi forestal a Olèrdola s'esdevé en un context delicat, ja que Catalunya s'enfronta a una temporada especialment seca i calorosa, fet que ha incrementat de manera notable el risc d'incendis a les comarques boscoses.

| Canva

La zona de l'Alt Penedès, històricament afectada per aquests episodis durant l'estiu, es troba especialment vulnerable a causa de la vegetació resseca i de la manca de pluges significatives en les darreres setmanes.

Els habitants locals, coneixedors d'aquests riscos, han expressat la seva preocupació davant la magnitud de les flames, recordant episodis anteriors que van causar danys importants a nivell ambiental i econòmic. De moment, els equips d'emergència treballen intensament amb l'objectiu d'evitar la propagació cap a nuclis habitats i zones de valor ecològic especial.