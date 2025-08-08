Un mort i un ferit greu en un accident de muntanya

Una expedició d'escalada ha acabat en tragèdia en les últimes hores, deixant la comunitat muntanyenca catalana commocionada. El que va començar com una jornada d'ascens a un dels cims més emblemàtics i desafiants d'Europa es va convertir en un succés mortal que ara investiguen les autoritats suïsses.
Una caiguda mortal a l'Eiger
Segons ha avançat la periodista Anna Punsí al seu perfil de X, l'accident va tenir lloc aquest dijous a l'Eiger, una muntanya de 3.970 metres d'altitud situada a l'Oberland bernès, Suïssa. La víctima mortal és un veí de Terrassa de 60 anys, que es trobava realitzant l'escalada acompanyat d'una dona de Vilafranca del Penedès. Tots dos formaven part de la Federació Catalana d’Entitats Excursionistes, una entitat que agrupa apassionats de la muntanya i l'alpinisme.
Les primeres informacions apunten que, en un moment del descens, tots dos muntanyencs van patir una caiguda de diversos centenars de metres. L'home va morir al lloc a causa de la gravetat de l'impacte, mentre que la seva companya va resultar ferida de gravetat extrema i va haver de ser evacuada d'urgència en helicòpter a l'Hospital INSEL de Berna, on roman ingressada a l'UCI en estat crític.
Un cim amb fama letal
L'Eiger és conegut entre els escaladors més experimentats per la seva dificultat extrema, especialment a la seva cara nord, anomenada “la paret assassina” per la gran quantitat de vides que ha costat al llarg de la història. El nom de la muntanya, traduït com a ogre, ja dona pistes del seu caràcter implacable. Figures de l'alpinisme internacional, com el suís Ueli Steck o el català Kilian Jornet, s'han entrenat als seus vessants, conscients que enfrontar-se a l'Eiger exigeix preparació física, tècnica impecable i unes condicions meteorològiques favorables.
La zona on es va produir l'accident, al sector sud-est de la muntanya, també presenta reptes considerables per als escaladors, amb trams exposats i canvis bruscos de temps que poden dificultar qualsevol maniobra.
Rescat i investigació en marxa
La Policia Cantonal de Berna va rebre l'avís poc abans de les 11:50 hores i va activar un operatiu de rescat aeri. Helicòpters especialitzats i equips de muntanya van participar en la recuperació de les víctimes. En aquests moments, les autoritats suïsses han obert una investigació per esclarir les causes exactes de l'accident i determinar si hi van intervenir factors com una fallada en l'ancoratge, un despreniment de roca o una pèrdua d'estabilitat per les condicions del terreny.
Les famílies de tots dos muntanyencs ja s'han desplaçat fins a Berna per acompanyar la ferida i participar en les gestions necessàries després de la tragèdia.