Alerta per l’aparició d’una taca al mar: Tancades totes les platges d’una zona

En les darreres hores, un incident mediambiental ha posat en màxima alerta les autoritats i ha obligat a prendre mesures excepcionals per protegir veïns i visitants. La presència d'una substància estranya a l'aigua ha motivat el tancament complet d'un important tram de costa i l'activació d'un ampli operatiu d'emergència que segueix desplegat avui.
L'alerta es va originar ahir dijous, poc després de les quatre de la tarda, quan es va detectar una taca de grans dimensions, blanca i de textura viscosa, molt a prop de la vora de la platja de Pixavaques, a la localitat de l’Ametlla de Mar, a la comarca del Baix Ebre. La substància desprenia una olor química intensa, similar a la de la gasolina, fet que va fer saltar totes les alarmes. Amb el pas de les hores, la taca inicial es va anar estenent pel litoral i va acabar afectant nombroses platges i cales, des de la de l’Alguer fins a la zona de les Tres Cales.
Davant la situació, el consistori va activar de forma preventiva la prealerta del pla CAMCAT, el protocol especial d'emergències per a casos de contaminació de les aigües marines a Catalunya. La mesura va implicar el tancament al bany de totes les platges del municipi, una decisió que es manté aquest divendres a l'espera de conèixer els resultats de les anàlisis.
Dispositiu especial i anàlisi de la substància
L'Ajuntament de l’Ametlla de Mar, en coordinació amb l'Agència de Residus de Catalunya, ha desplegat un dispositiu de seguiment i control de l'episodi. Vuit dotacions dels Bombers de la Generalitat, incloses unitats de drons i embarcacions, s'han sumat als treballs per inspeccionar la zona afectada i prendre mostres del producte. En les tasques hi participen també la Policia Local, els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil, Salvament Marítim, la Creu Roja i els Agents Rurals
L'objectiu prioritari, tal com ha subratllat l'alcaldessa Eva del Amo, és determinar amb exactitud de quina substància es tracta i si pot suposar un risc per a la salut de les persones o per al medi marí. Només després d'aquest pas s'investigarà el possible origen de la contaminació i les responsabilitats que en puguin derivar.
Un litoral tancat per precaució
L'impacte mediambiental i turístic d'aquest tancament és considerable. L'Ametlla de Mar, un municipi de referència per al turisme de sol i platja a la Costa Daurada, es troba en ple mes d'agost, una època d'alta afluència de visitants. La prohibició de bany afecta veïns i turistes per igual, que han de mantenir-se fora de l'aigua fins a nou avís. Les banderes vermelles onegen a la majoria de platges i els serveis de socorrisme informen contínuament els banyistes de la restricció.
L'Agència Catalana de l'Aigua ha assenyalat que, per la localització del problema, la gestió és competència municipal, fet que ha obligat el consistori a assumir la coordinació de les tasques de seguiment, sempre en contacte amb els organismes autonòmics i estatals.
Per ara, no s'ha informat de danys a persones ni d'episodis d'intoxicació vinculats a la substància, però la incertesa persisteix entre la població local i els visitants. Les autoritats insisteixen que no s'ha d'entrar al mar i demanen col·laboració ciutadana per evitar qualsevol risc innecessari.