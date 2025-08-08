Brutal incendi en una fàbrica: Ferit el propietari

El matí d'aquest divendres ha estat marcat per un incident que ha generat una intensa columna de fum visible des de diferents punts de la ciutat i que ha mobilitzat nombrosos equips d'emergència. Les flames han afectat una instal·lació industrial, posant en risc tant les estructures com les persones que es trobaven al lloc.
L'avís s'ha rebut a les 12:15 hores, alertant dun incendi a l'interior d'una nau industrial situada al polígon de Bufalvent, a Manresa. El foc s'ha originat en un cobert annex a la nau principal, on s'emmagatzemaven pintures i dissolvents, materials altament inflamables que han afavorit la ràpida propagació de les flames.
Fins al lloc s'hi han desplaçat vuit dotacions dels Bombers de la Generalitat, que han treballat de manera coordinada per extingir l'incendi i evitar que s'estengués a la resta de la instal·lació. La intensa fumera i la calor generada han obligat els efectius a utilitzar equips de protecció i tècniques específiques per a aquest tipus de sinistres industrials.
El propietari, ferit i atès pel SEM
Durant les tasques inicials d'evacuació i control, el propietari de la nau ha resultat ferit, sent atès pel Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Tot i que el seu estat no revesteix gravetat, ha necessitat assistència immediata a causa de l'exposició al fum i a les altes temperatures.
A primera hora de la tarda, els Bombers han informat que el foc estava extingit, tot i que els equips han continuat treballant en les tasques de refredament de la zona i en la inspecció del fals sostre, per descartar possibles punts calents que poguessin reactivar l'incendi.
Risc per emmagatzematge de dissolvents i pintures
Els materials implicats en el foc, com dissolvents i pintures, no només augmenten la velocitat de propagació de les flames, sinó que a més generen fums tòxics que poden suposar un risc per a la salut i el medi ambient. Aquest tipus d'incendis industrials requereix una actuació ràpida i especialitzada, no només per controlar les flames, sinó també per garantir la seguretat dels equips d'intervenció i de les persones que puguin veure's afectades.
La columna de fum negre i dens ha estat visible des de diversos quilòmetres a la rodona, cosa que ha despertat la preocupació entre veïns i treballadors d'altres empreses properes. Tanmateix, no ha estat necessari realitzar evacuacions massives al polígon.
L'actuació dels Bombers ha estat determinant perquè l'incendi no afectés altres zones de la nau ni les instal·lacions adjacents. En aquests moments, les autoritats treballen per esclarir les causes del foc, tot i que tot apunta que el punt d'inici estava relacionat amb el material inflamable emmagatzemat a la zona afectada.