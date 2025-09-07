Accident d'autocar a la C-32: Intervenen 14 dotacions de Bombers

La tranquil·litat d'un viatge dominical s'ha vist completament destrossada aquest migdia. Un autocar que transportava desenes de turistes ha patit un greu sinistre. El vehicle cobria una ruta per la costa quan el trajecte s'ha interromput bruscament.
El succés ha provocat una resposta immediata i massiva dels serveis d'emergència. L'escena ha generat una gran alarma entre els conductors que circulaven per la concorreguda via. Afortunadament, la majoria dels passatgers va poder abandonar el vehicle pels seus propis mitjans, encara que segons TV3 hi ha un ferit greu.
L'accident ha deixat un balanç de diversos ferits de diversa consideració. Les primeres hores després del sinistre han estat crucials per atendre les víctimes. Els equips de rescat van treballar intensament per assegurar la zona i assistir tots els afectats. La situació va obligar les autoritats a prendre mesures dràstiques per gestionar el trànsit. L'impacte de l'incident s'ha deixat sentir a tota la xarxa viària de la comarca.
El vehicle es precipita per un talús
Els fets van passar al voltant de les dotze i vint-i-dos minuts del migdia d'aquest diumenge. L'autocar circulava per l'autopista C-32, en sentit sud cap a Barcelona. En arribar al punt quilomètric 127,7, a l'alçada del municipi de Santa Susanna, el conductor va perdre el control.
El vehicle va sortir de la calçada i es va precipitar per un talús proper. L'autocar va quedar bolcat en una posició inestable, cosa que va complicar les tasques inicials. A l'interior hi viatjaven entre seixanta i setanta persones, totes de nacionalitat francesa.
La majoria dels ocupants, malgrat l'enorme ensurt, van aconseguir sortir per si mateixos. Van enfilar pel talús per tornar a la seguretat de l'autopista. Tanmateix, l'accident ha deixat diverses persones ferides, una d'elles de gravetat. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va desplaçar múltiples ambulàncies per atendre els ferits. Els equips sanitaris van fer una primera valoració de les víctimes al mateix lloc de l'accident.
Un ampli desplegament dels equips de rescat
La magnitud del succés va activar una resposta d'emergència coordinada i de gran envergadura. Fins a catorze dotacions dels Bombers de la Generalitat es van desplaçar al lloc del sinistre. El seu principal objectiu era assegurar l'autocar per evitar que es mogués. També van revisar exhaustivament l'interior del vehicle i els voltants. Volien garantir que cap persona hagués quedat atrapada o desorientada a la zona. La feina dels bombers va ser fonamental per controlar la delicada situació.
Paral·lelament, Protecció Civil va activar la prealerta del pla d'emergències PROCICAT. Aquesta mesura permet coordinar millor tots els recursos disponibles per a una emergència d'aquestes característiques. El telèfon d'emergències 112 va rebre una quinzena de trucades de testimonis. Aquestes alertes van permetre dimensionar ràpidament la gravetat de l'accident i mobilitzar els efectius necessaris. La col·laboració ciutadana va ser clau en els primers instants després de l'accident del vehicle.
Importants afectacions viàries i activació de plans d'emergència
L'accident ha tingut conseqüències directes i extremes sobre la mobilitat al Maresme. L'autopista C-32 va quedar totalment tallada en sentit Barcelona durant diverses hores. Aquesta interrupció del trànsit va generar retencions que van arribar al quilòmetre i mig.
Les cues de vehicles s'estenen des del terme municipal de Palafolls. El Servei Català de Trànsit va informar puntualment sobre l'estat de la via. Van recomanar als conductors buscar rutes alternatives per evitar el col·lapse.