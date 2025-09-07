Un muerto y cinco heridos en un terrible accidente en la CV-21

La calma de una mañana de domingo se ha visto trágicamente interrumpida por un suceso devastador. Un vehículo ocupado por un grupo de jóvenes ha sufrido un violento accidente con consecuencias fatales. El siniestro ha dejado un balance desolador de una persona fallecida y otras cinco heridas de diversa consideración.

Los hechos han movilizado un extraordinario operativo de emergencias para atender a las víctimas. La jornada comenzaba con una noticia que teñía de luto el asfalto y sumía en la conmoción a toda una comunidad.

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) recibió el aviso a las 8:15 horas de la mañana. La alerta informaba sobre un vehículo que se había salido de la calzada por causas que ahora se investigan. El incidente tuvo lugar en el kilómetro dos de la carretera CV-21, a la altura del término municipal de l'Alcora, en Castellón. La magnitud del suceso obligó a desplegar rápidamente un amplio dispositivo sanitario para socorrer a los ocupantes del coche.

| ACN

Un despliegue masivo de emergencias

La respuesta de los servicios de emergencia fue inmediata y contundente ante la gravedad de la situación descrita. Hasta el lugar del accidente se desplazaron múltiples unidades para atender a las víctimas atrapadas.

El operativo incluyó una unidad del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU) y un helicóptero medicalizado. También se movilizaron dos unidades de Soporte Vital Básico (SVB) y un innovador Soporte Vital Avanzado de Enfermería. Cada segundo era crucial para estabilizar a los heridos y evitar que la tragedia fuera aún mayor. El personal sanitario trabajó incansablemente en un escenario de máxima complejidad.

Jóvenes víctimas y un destino fatal

Lamentablemente, los equipos médicos no pudieron hacer nada por salvar la vida de uno de los ocupantes. Este falleció en el mismo lugar del accidente, confirmándose así el peor de los presagios. Los otros cinco heridos, todos ellos con edades que rondan los veinte años, fueron atendidos y trasladados a diferentes centros hospitalarios.

| Generalitat Valenciana

Dos de los jóvenes ingresaron en el Hospital de la Plana con pronósticos serios. Uno presentaba múltiples contusiones mientras que su acompañante sufría una fractura de tibia y peroné.

Los tres heridos restantes fueron derivados al Hospital General de Castellón debido a la gravedad de sus lesiones. Entre ellos se encontraban dos chicos, uno con una herida abierta en la pierna y contusiones en el abdomen.

El otro sufría un traumatismo craneoencefálico y presentaba un cuadro de agitación severa. La quinta herida era una chica que fue diagnosticada con contusiones en la pared abdominal. Todos ellos se enfrentan ahora a un largo y difícil proceso de recuperación física y emocional.

La violencia del impacto no solo afectó a los ocupantes del vehículo, sino también a la infraestructura local. El Centro de Gestión de los Servicios de Soporte a la Movilidad de la Generalitat (Cegesem) confirmó los daños.

El accidente provocó desperfectos importantes tanto en la propia vía como en el tendido eléctrico del municipio de l'Alcora. Este hecho subraya la tremenda fuerza con la que el coche se salió de la carretera. La normalidad en la zona tardará en restablecerse por completo tras el siniestro.