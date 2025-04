Moren dos motoristes en un terrible accident a la N-340

El matí d'aquest dissabte es va tenyir de dol després d'un impactant accident de trànsit que va deixar un tràgic balanç de víctimes mortals, sumant un nou episodi negre a les estadístiques de sinistres a les carreteres catalanes.

Un xoc frontal inesperat

Els fets es van produir al voltant de les 8:30 hores, quan, per causes que encara s'estan investigant, dues motocicletes van col·lidir frontalment amb una furgoneta a la carretera N-340, a l'altura del quilòmetre 1.231,4,a prop del Coll de la Creu d'Ordal, al terme municipal de Cervelló, comarca del Baix Llobregat.

L'impacte va ser tan fort que ambdós motoristes van perdre la vida pràcticament a l'acte, segons van confirmar fonts oficials del Servei Català de Trànsit (SCT). El conductor de la furgoneta, implicat també en el sinistre, va resultar amb ferides lleus i va ser traslladat a un centre sanitari proper per a la seva valoració mèdica.

Operatiu d'emergència i carretera bloquejada

La magnitud de l'accident va obligar les autoritats a activar un ampli dispositiu d'emergència compost per sis patrulles dels Mossos d'Esquadra, tres unitats terrestres del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i un helicòpter medicalitzat. La intervenció va requerir tallar la circulació en ambdós sentits de la via, generant retencions i afectant notablement el trànsit habitual durant diverses hores mentre es realitzaven els treballs necessaris per atendre les víctimes i desallotjar la zona.

Testimonis presencials van assenyalar que l'impacte va generar una gran commoció entre els usuaris habituals d'aquesta via, especialment transitada per vehicles que es dirigeixen cap a Barcelona i altres localitats properes. L'escena, qualificada per alguns com a dantesca, va posar novament sobre la taula la perillositat inherent al trànsit de motocicletes en certes vies considerades crítiques.

Preocupant augment d'accidents de motoristes

Amb aquestes dues víctimes mortals, el nombre total de persones mortes a les carreteres catalanes des de l'inici de 2023 ascendeix ja a 42, sent especialment preocupant la xifra relacionada amb motoristes, que arriba als 14 morts.

Aquesta dada posa de relleu una problemàtica constant sobre la vulnerabilitat dels conductors de vehicles de dues rodes, que sovint es veuen implicats en accidents greus a causa de factors com la velocitat excessiva, la poca visibilitat o maniobres imprudents per part d'altres vehicles.

Les autoritats han insistit a recordar a tots els conductors, especialment als motoristes, la importància d'extremar precaucions, respectar els límits de velocitat i mantenir sempre una conducció atenta i preventiva, particularment en carreteres amb alta incidència d'accidents.