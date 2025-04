Misteriós incendi: Es cremen 8 cotxes... i podria haver estat pitjor

La tranquil·litat habitual de la Plaça d'Anna Frank, situada en una zona residencial de L'Hospitalet de Llobregat, s'ha vist abruptament interrompuda durant el matí d'aquest divendres per un succés inesperat que ha generat alarma entre els veïns. El que inicialment semblava una petita fumera, ha acabat convertint-se en una escena preocupant que ha requerit una actuació urgent per part dels cossos d'emergència.

Una ràpida propagació de les flames

Sobre les 11:56 hores d'aquest matí, diverses unitats dels Bombers de la Generalitat han rebut un avís urgent del servei d'emergències 112: diversos vehicles estaven cremant en plena via pública, a la Plaça d'Anna Frank. La ràpida arribada dels bombers ha revelat una escena més greu del que s'esperava, amb flames que es propagaven veloçment entre diversos cotxes aparcats en bateria.

| ACN

Segons les primeres informacions proporcionades pels serveis d'emergències, almenys vuit vehicles han resultat totalment calcinats i altres tres han quedat seriosament afectats per l'elevada temperatura de l'incendi. Encara que no hi ha hagut víctimes ni persones ferides, la imatge dels vehicles destruïts ha deixat una impressió impactant en veïns i testimonis que han presenciat l'emergència en primera persona.

Què ha causat l'incendi?

Per ara, les causes exactes de l'incendi romanen sota investigació. No obstant això, a causa de la intensitat i rapidesa amb què s'han estès les flames, es consideren diverses hipòtesis: des d'una possible avaria elèctrica en algun dels cotxes, fins a la possibilitat que el foc s'iniciés deliberadament. Els agents especialitzats dels Mossos d'Esquadra es troben ja treballant per aclarir les circumstàncies del succés.

Els testimonis afirmen haver vist primer fum i després ràpidament flames estenent-se entre els vehicles aparcats. Segons indiquen els experts, les altes temperatures assolides en aquests incendis faciliten la propagació ràpida entre cotxes propers, especialment quan estan estacionats en bateria o alineats en aparcaments exteriors.

Gràcies a la ràpida actuació dels bombers, la situació ha estat controlada en menys d'una hora, evitant que les flames s'estenguessin encara més. Durant la intervenció s'han desplegat diversos equips amb escuma especial antiincendis, un mètode eficaç per apagar ràpidament incendis de vehicles i disminuir la temperatura ambiental, reduint el risc d'explosions i que el foc pogués afectar altres béns materials propers.