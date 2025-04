Un altre problema a Rodalies: Cau un cotxe a la via

per Mireia Puig

Un incident sorprenent ha tornat a complicar la circulació ferroviària de Rodalies, sumant així un nou capítol als ja habituals contratemps que afecten el servei de rodalies a Catalunya. Aquesta vegada, la protagonista del caos ha estat la caiguda inesperada d'un vehicle particular sobre les vies d'un dels trams més transitats de la xarxa ferroviària catalana.

Accident i caos matinal a les vies

Aquest dissabte al matí, aproximadament a les 09.00 hores, els usuaris de Rodalies han tornat a patir retards i alteracions importants en els seus desplaçaments. El succés ha tingut lloc a prop d'una important estació de la línia R1, concretament en el tram comprès entre Mataró i Arenys de Mar. Segons ha informat Renfe, la caiguda de l'automòbil es va produir en direcció Arenys, just quan el trànsit ferroviari es trobava en ple apogeu per ser cap de setmana.

Immediatament després de rebre l'alerta, els serveis d'emergències, encapçalats pels Bombers de la Generalitat, van acudir amb rapidesa al lloc de l'accident per procedir a la retirada del vehicle accidentat i avaluar la situació sobre el terreny. Per ara, i segons els últims informes proporcionats, encara es desconeix si hi ha persones ferides en aquest accident.

| ACN

Conseqüències directes sobre la circulació ferroviària

La situació ha obligat Renfe a prendre mesures immediates, implementant la circulació per via única entre les estacions d'Arenys i Mataró. Aquesta decisió ha provocat importants demores en els temps de viatge dels trens que circulen per la línia R1. La companyia ferroviària ha alertat els usuaris a través dels seus canals habituals de comunicació perquè prenguin precaucions i anticipin retards significatius durant bona part del matí.

Aquest incident ha coincidit, a més, amb un altre problema que afecta la línia R2 Sud i els serveis regionals que circulen pel tram entre Sitges i Garraf, on també s'ha registrat una incidència en les instal·lacions ferroviàries. Igual que a la R1, els trens en aquesta línia s'han vist obligats a circular per una sola via, cosa que augmenta significativament els temps habituals de desplaçament.

Usuaris afectats i malestar acumulat

Els usuaris afectats no han trigat a manifestar la seva frustració a les xarxes socials davant d'una situació que, asseguren, ja s'ha tornat massa habitual. I és que no és la primera vegada que Rodalies s'enfronta a incidents similars que acaben complicant la mobilitat de milers de viatgers, especialment durant els caps de setmana, quan moltes persones depenen del transport ferroviari per a activitats d'oci o desplaçaments familiars.

| ACN

Reflexió sobre la fragilitat de la infraestructura

Aquest nou incident posa novament sobre la taula la fragilitat del sistema ferroviari català i la urgent necessitat de millores estructurals i de manteniment. Malgrat les inversions anunciades recentment per part de les administracions responsables, els problemes continuen repetint-se amb una freqüència preocupant, afectant directament la qualitat de vida i la mobilitat quotidiana de la població.

Més enllà de l'impacte immediat d'aquest incident, queda clar que es requereix una actuació decidida i constant per reforçar la seguretat i fiabilitat del transport públic ferroviari a Catalunya, si es vol recuperar la confiança de milers d'usuaris que, dia rere dia, veuen com desplaçar-se es converteix en una odissea.