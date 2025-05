Mor una nena de 8 anys, tragèdia en un pàrquing: Perd la pilota i cau al buit

La tarda d'un dissabte qualsevol pot transformar-se, en qüestió de segons, en el pitjor dels escenaris. El bullici infantil i la tranquil·litat aparent d'un bloc d'habitatges es van veure bruscament interromputs per un succés que ha commocionat tota una localitat i que convida a la reflexió sobre la seguretat en els entorns urbans.

Tot va començar a última hora de la tarda del dissabte 24 de maig, al voltant de les set, quan diversos nens gaudien d'una partida de pilota a les zones comunes d'un edifici residencial. Ningú podia imaginar llavors que una simple distracció derivaria en una tragèdia inesperada. Segons han confirmat fonts policials i els serveis d'emergències, una nena de 8 anys, després de perdre la pilota durant el joc, va decidir aventurar-se més enllà de la zona habitual per recuperar-la, sense sospitar el perill que ocultava el seu recorregut.

Segons ha informat el Diari de Girona, la menor va accedir al terrat de l'edifici i, amb l'objectiu d'assolir la pilota, va enfilar-se per un petit mur. En situar-se sobre el que semblava una superfície segura —un fals sostre de vidre que cobria el pàrquing subterrani—, l'estructura va cedir de forma sobtada, precipitant-se al buit. La caiguda, des de l'altura del primer pis fins a l'interior de l'aparcament, va resultar devastadora.

| Canva

El desplegament d'emergències i l'angoixa veïnal

Un veí que es trobava a les immediacions va ser el primer a adonar-se de l'accident. La trucada d'auxili al telèfon d'emergències 112 va mobilitzar ràpidament els diferents serveis d'emergència: ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), dotacions de Bombers de la Generalitat, patrulles dels Mossos d'Esquadra i efectius de la Policia Local. En arribar, els sanitaris van atendre la nena, que encara es trobava amb vida tot i que presentava lesions d'extrema gravetat. Va ser evacuada d'urgència a l'hospital Josep Trueta de Girona, on, malgrat els esforços mèdics, va acabar morint poques hores després.

La notícia va córrer amb rapidesa entre els residents del bloc i els veïns de la zona, que es van veure obligats a assimilar l'impacte del que havia succeït. La mare de la menor, víctima d'una forta crisi d'ansietat, també va haver de ser assistida pels serveis mèdics. L'accés al carrer va ser tallat durant tot l'operatiu, en una imatge que evidenciava la magnitud i el dramatisme del moment.

| @112

Investigació i confirmació d'un accident

Les autoritats policials, seguint el protocol en aquest tipus de sinistres, van obrir una investigació per esclarir les causes exactes de la caiguda. Testimonis presencials, familiars i veïns van aportar els seus testimonis, que van ser recollits tant per la Policia Local com pels Mossos d'Esquadra. Finalment, després de revisar els fets i analitzar l'escena, els responsables van concloure que es tractava d'un accident fortuït, sense indicis de negligència ni intervenció de terceres persones.

L'expedient policial serà traslladat al Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia de Girona, tal com estableix el procediment habitual. Els tècnics subratllen la importància d'aquest tràmit per garantir la màxima transparència i claredat davant fets de tal gravetat, especialment quan la víctima és una menor i les circumstàncies desperten tantes preguntes en la comunitat.