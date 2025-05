Mor un bomber en l'incendi d'un spa

La tarda d'un diumenge aparentment tranquil es va veure sacsejada per un succés que ha commocionat tot un col·lectiu professional i ha deixat una comunitat en estat de xoc. L'impacte emocional, la incertesa sobre les causes i el dolor dels companys han marcat una jornada que serà difícil d'oblidar en l'àmbit dels serveis d'emergència de Catalunya.

L'emergència va començar a última hora de la tarda, quan es va donar la veu d'alarma per un incendi a les plantes inferiors d'un hotel de la costa catalana. L'avís va mobilitzar nombrosos equips de bombers, sanitaris i policia, mentre el personal de l'establiment i la policia local procedien a desallotjar ràpidament els clients i treballadors del recinte. En aquell moment, es trobaven a l'interior prop de 300 persones, que van aconseguir sortir sense patir ferides de gravetat, gràcies a l'actuació coordinada dels primers intervinents.

La intervenció dels bombers va ser immediata i va prioritzar l'accés a la zona afectada, un spa situat a la planta menys u de l'hotel. Equipats amb tot el necessari per a una intervenció de risc, tres bombers van accedir a l'interior guiats per una línia de vida. No obstant això, el fum dens i la falta de visibilitat van complicar enormement les tasques d'extinció i de reconeixement de l'espai.

| ACN

Desenllaç fatal: Un bomber experimentat perd la vida

Durant l'operació, un dels bombers va quedar desorientat pel fum i va perdre el contacte amb els seus companys, segons ha informat la periodista Mayka Navarro a La Vanguardia. A partir d'aquell moment es va activar el protocol d'emergència per a la recerca i rescat de personal desaparegut. L'angoixa va créixer a mesura que passaven els minuts, i diversos equips van ampliar la recerca, trencant claraboies per ventilar i poder accedir amb més seguretat a les zones més afectades.

El desenllaç va ser tràgic: el bomber, identificat com Daniel Carme, va ser trobat sense coneixement en una de les piscines de l'hotel, on hauria caigut després de perdre's per la nul·la visibilitat. Els seus companys van aconseguir treure'l a l'exterior i els equips mèdics van treballar intensament durant més d'una hora per intentar reanimar-lo. Finalment, els esforços van resultar en va i es va confirmar la defunció per aturada cardiorespiratòria.

La notícia ha impactat especialment perquè la víctima era un bomber d'àmplia experiència, molt respectat en el cos, i a més fill d'un oficial de Bombers de Barcelona. El succés ha deixat completament desolat el parc de bombers de Pineda de Mar, on estava destinat, i ha motivat mostres de suport i condolences d'institucions i autoritats.

Investigacions obertes i suport als companys

Després de confirmar-se la defunció, la prioritat va passar a ser l'acompanyament psicològic dels efectius que van participar en la intervenció, molts dels quals van haver de ser rellevats i replegats al parc. Les autoritats han subratllat la importància de donar suport als equips d'emergència en moments tan delicats, especialment quan l'accident afecta un dels seus propis membres.

Els Mossos d'Esquadra han assumit la investigació del succés, que serà tractat com accident laboral. L'autòpsia i la revisió del material d'intervenció seran fonamentals per esclarir si algun error tècnic o circumstància inesperada va influir en el tràgic desenllaç. També s'investiguen les condicions exactes en què es va produir l'incendi, que hauria començat a la zona de la sauna de l'spa, així com les causes del dens núvol de fum negre que va dificultar les tasques de rescat.

D'altra banda, la direcció de Bombers ha obert una investigació interna, i els responsables de l'operatiu han destacat la professionalitat i entrega de tots els efectius que van participar en l'emergència.