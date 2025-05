Accident brutal d'un camió, conductor ferit: Llargs embussos a l'AP-7 i C-60

Les primeres hores del matí han començat amb una situació inesperada en una de les principals vies de comunicació del país. Mentre milers de conductors emprenien el seu trajecte diari, un greu incident a la xarxa viària ha provocat importants complicacions i ha posat a prova tant els serveis d'emergència com els propis usuaris de la carretera.

Un bolcat que col·lapsa la circulació

Al matí d'aquest dilluns 26 de maig, un aparatós accident ha paralitzat parcialment el trànsit en una de les artèries més transitades, deixant conseqüències tant a nivell de mobilitat com de seguretat. Un camió ha bolcat de forma violenta a l'AP-7, a l'altura de la Roca del Vallès, i les tasques de recuperació s'estan allargant durant el matí.

L'impacte d'aquest accident no ha tardat a fer-se sentir en la circulació. Des de primera hora, les retencions han anat en augment, superant els 8 quilòmetres a l'AP-7 en sentit nord, especialment en el tram comprès entre Mollet i la zona del sinistre. En sentit sud, les cues també s'han estès durant més de 6 quilòmetres des de Llinars fins a la Roca, complicant la mobilitat de centenars de vehicles.

| ACN

Però la situació no ha afectat només l'AP-7. La C-60, via clau per enllaçar amb l'autopista, ha registrat fins a 8 quilòmetres de retenció entre Argentona i la Roca del Vallès en sentit Granollers, segons les últimes actualitzacions de Trànsit. Aquestes xifres han anat augmentant al llarg del matí, confirmant que l'efecte dòmino d'aquest tipus d'accidents pot propagar-se ràpidament per tota la xarxa viària.

Les autoritats de Trànsit han recomanat als conductors utilitzar rutes alternatives, com l'Autopista del Maresme (C-32), per dirigir-se cap a Girona i evitar el col·lapse. Tot i així, la saturació ha estat notable en les diferents alternatives proposades, mostrant com un sol incident pot posar en escac tot el sistema de transport de la regió.

El dispositiu d'emergència i la gestió del rescat

L'actuació dels Bombers ha estat fonamental des del primer moment. Fins a sis dotacions s'han desplaçat al lloc dels fets per assegurar tant l'alliberament del conductor com la gestió de la fuita d'aigua del camió accidentat. L'operació s'ha vist dificultada per la posició del vehicle, que ha quedat bolcat i en part fora de la via, cosa que ha requerit el buidatge dels dipòsits d'aigua abans de poder retirar el camió de manera segura.

El rescat s'ha coordinat en tot moment amb els serveis d'emergències mèdiques i les patrulles de trànsit, que han regulat el pas de vehicles i habilitat corredors de seguretat per agilitzar tant l'atenció al ferit com la posterior retirada del camió. Aquesta resposta ràpida i coordinada és clau en situacions d'alt risc i ha permès evitar danys majors o nous accidents secundaris.