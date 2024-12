Mor un jove de 17 anys en un accident de moto a la C-63

La seguretat a les carreteres és un tema que preocupa enormement a la societat en el seu conjunt. Malgrat els esforços en matèria d'educació viària, les campanyes de prevenció i les millores contínues en infraestructures i tecnologia, els sinistres continuen causant víctimes que, massa sovint, pertanyen als segments més joves de la població.

Cada accident fatal obre una ferida difícil de tancar, no només en l'entorn familiar i social de la persona difunta, sinó també en l'ànim col·lectiu, que es veu sacsejat per la crua realitat: malgrat els avenços, la seguretat absoluta a la carretera continua sent una meta difícil d'assolir.

Les dinàmiques del trànsit, la velocitat, les distraccions i la convivència entre diferents tipus de vehicles, des de motocicletes fins a camions pesants, continuen generant escenaris de risc. Aquest context ens recorda la importància del respecte a les normes de circulació, l'ús de les proteccions adequades —especialment en el cas dels motoristes, per a qui el casc i l'equipament apropiat són vitals—, així com la necessitat d'una conducció responsable que tingui sempre present que la més mínima imprudència pot desembocar en una tragèdia.

| ACN

Accident a la C-63

En aquest marc, els fets ocorreguts avui dijous a la C-63, a l'altura del municipi de Les Planes d’Hostoles, a la comarca de la Garrotxa (Girona), resulten especialment dolorosos. Un jove de tan sols 17 anys, a punt d'encarar la transició a la vida adulta, va perdre la vida després d'un accident de moto que ha tornat a posar en primer pla la fragilitat de l'existència quan es prenen les carreteres.

La col·lisió es va produir al voltant de les 16:45 hores. Segons la informació facilitada per les autoritats, el jove circulava amb la seva moto per la C-63 quan, per raons que encara es troben sota investigació, va xocar contra un turisme que es desplaçava per la mateixa via. L'impacte va ser de tal magnitud que el noi va resultar ferit molt greument. L'alerta es va donar de seguida, mobilitzant els serveis d'emergències per intentar salvar una vida que penjava d'un fil.

Fins al lloc es van desplaçar diverses ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), els equips sanitaris dels quals van arribar amb la urgència que el cas requeria.

| f28production, ACN, XCatalunya

Al mateix temps, es van enviar tres dotacions dels Mossos d’Esquadra, que, a més d'intentar comprendre les circumstàncies de l'accident, es van ocupar de regular el trànsit, donant pas alternatiu als vehicles que circulaven per la via. Aquesta maniobra era necessària per garantir la seguretat dels propis efectius d'emergència i evitar nous incidents en un lloc ja marcat per la tragèdia.

No s'ha pogut fer res

Malgrat la ràpida resposta i l'esforç dels professionals sanitaris, les ferides del jove eren massa greus. L'atenció mèdica rebuda no va ser suficient per contrarestar la violència del xoc i, desgraciadament, el noi va perdre la vida al mateix punt on es va produir l'accident. Aquesta pèrdua és especialment dolorosa per la joventut de la víctima, algú que tot just començava a recórrer el seu camí en el món.

La investigació en curs haurà d'aclarir amb més precisió quins factors van poder contribuir a aquest desenllaç fatal. La velocitat, l'estat de la via, la visibilitat, les condicions meteorològiques o possibles distraccions d'un o altre conductor podrien ser elements determinants. Els resultats de les perquisicions serviran, amb sort, per millorar la prevenció i evitar futurs contratemps similars. Cada accident es converteix, així, en una lliçó que pot aportar llum sobre els errors comesos a les carreteres, una lliçó que, encara que costosa en vides humanes, busca ajudar a salvar-ne d'altres en el futur.