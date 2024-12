Gir de 180 graus en el cas de la maquinista que va atropellar una menor

El passat 9 de setembre, un tràgic accident a Montcada i Reixac va commocionar tota Catalunya. Dos joves van intentar creuar les vies en un pas a nivell amb la barrera baixada. Lamentablement, una d'elles va morir després de ser atropellada per un tren procedent de Portbou, generant una onada de notícies i debat a les xarxes.

Aquest succés va generar una investigació exhaustiva per esclarir els fets.Les primeres informacions apuntaven a un possible error humà, tant per part de les joves com de la maquinista.

Un test de saliva realitzat a la conductora del tren va resultar positiu per metamfetamina. No obstant això, els Mossos d'Esquadra van advertir que aquest resultat no era concloent.

L'anàlisi definitiu descarta consum de drogues

Recentment, els resultats pericials han confirmat que la maquinista no anava sota els efectes de substàncies estupefaents. L'anàlisi detallat realitzat en un laboratori especialitzat ha donat negatiu, esvaint qualsevol dubte sobre el seu estat durant l'accident. Aquest informe ha estat clau per esclarir el context del succés i refutar les primeres hipòtesis.

| ACN

El test inicial de la Policia Local havia generat controvèrsia. Aquestes proves ràpides, encara que útils, solen donar falsos positius en alguns casos. Per això, els experts van considerar essencial una anàlisi més rigorosa abans d'emetre conclusions.

Una investigació en profunditat

La Unitat Central d'Investigació d'Accidents Ferroviaris dels Mossos d'Esquadra ha liderat les investigacions. Aquesta unitat ha recopilat dades de les càmeres de seguretat i de la caixa negra del tren. A més, han entrevistat testimonis presencials per reconstruir els moments previs a l'impacte.

La investigació també ha posat de relleu els riscos en els passos a nivell. Encara que les barreres estaven correctament baixades, el creuament indegut de les joves va provocar l'accident. Aquest tipus de tragèdies reobren el debat sobre la necessitat de millorar la seguretat en aquests punts.

Una tragèdia que deixa lliçons

La mort de la menor a Montcada i Reixac ha generat un ampli debat sobre les mesures de seguretat ferroviària. Els experts insisteixen en la importància de respectar els senyals i les barreres en els passos a nivell. Així mateix, destaquen la necessitat de campanyes de conscienciació per prevenir més accidents.

A més, aquest cas posa de manifest la importància de realitzar investigacions exhaustives abans d'emetre judicis precipitats. Les proves inicials que van donar positiu van crear una pressió mediàtica sobre la maquinista, quelcom que podria haver-se evitat amb més prudència. La difusió d'informació rigorosa és essencial per evitar especulacions que afectin les persones implicades en aquest tipus de tragèdies.

La conclusió de l'informe pericial sobre la maquinista permet tancar aquest capítol de la investigació. No obstant això, el record d'aquesta tragèdia seguirà present, com una crida a extremar precaucions en els entorns ferroviaris.