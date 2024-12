Mor un home de 83 anys en un accident a la T-344

La seguretat viària és un tema que, any rere any, preocupa tant a les autoritats com a la ciutadania. Les campanyes de conscienciació, les millores en les infraestructures i els esforços dels cossos de seguretat i emergències han contribuït a reduir el nombre de sinistres a les carreteres. No obstant això, la prevenció no sempre basta per evitar tragèdies, i cada nou accident ens recorda com de vulnerables som al volant.

La coexistència de diferents tipus de vehicles, la complexitat de la xarxa viària i factors externs —com les condicions meteorològiques o l'estat del ferm— fan que la conducció requereixi una atenció constant i una actitud responsable.

En les últimes dècades, s'ha insistit molt en l'ús del cinturó de seguretat, el respecte als límits de velocitat i la importància de no barrejar alcohol o drogues amb la conducció. També s'han introduït sistemes d'assistència a la conducció i protocols més estrictes per a l'obtenció del carnet. Malgrat aquestes mesures, els accidents amb víctimes mortals continuen apareixent en les estadístiques. La notícia d'un nou sinistre fatal no només impacta en les famílies afectades, sinó que genera un debat sobre què més es pot fer per minimitzar el risc a les vies.

| ACN

On va ocórrer?

En aquest context, la tarda d'ahir es va produir un tràgic accident a la carretera T-344, a l'altura del municipi d'Amposta, a la província de Tarragona, que una vegada més posa de relleu la importància de la prudència i la prevenció. Segons fonts oficials, el sinistre va tenir lloc al voltant de les 17:30 hores, concretament al punt quilomètric 3 d'aquesta via. Per causes que encara es troben sota investigació, dos turismes van col·lidir frontalment, originant un impacte que acabaria cobrant-se la vida d'un dels conductors.

La víctima, un home de 83 anys identificat amb les inicials A.R.F. i resident a la localitat de Masdenverge (comarca del Montsià), va perdre la vida al lloc dels fets. El finat, experimentat conductor i veí de la zona, era conegut pel seu tracte afable. La notícia ha commocionat la comunitat local, on la població de més edat sol tenir un rol destacat en la vida diària.

A més del tràgic resultat, el xoc va deixar tres ferits lleus. Aquestes persones, les identitats de les quals no han transcendit públicament, van ser traslladades a l'Hospital de la Verge de la Cinta, a Tortosa, per ser ateses de les seves lesions i romandre en observació. Afortunadament, el seu estat no revesteix gravetat, segons fonts sanitàries consultades.

La magnitud del succés va activar un important desplegament de mitjans d'emergència. Es van mobilitzar quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, el cos de policia autonòmica encarregat de la seguretat ciutadana i del trànsit a Catalunya. També es van personar a la zona quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat, que van participar en les tasques de rescat, i diverses unitats terrestres del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que van proporcionar atenció sanitària immediata a les víctimes.

Amb aquesta nova tragèdia, les xifres de mortalitat a les carreteres continuen augmentant. Segons dades facilitades per les autoritats, aquesta defunció eleva a 130 el nombre de víctimes mortals per accidents de trànsit en el que va d'any. Aquestes xifres, fredes i dures, han d'interpretar-se com una crida a la responsabilitat col·lectiva. Si bé no sempre és possible evitar un accident, el respecte a les normes de circulació, la conducció defensiva i el manteniment adequat dels vehicles poden marcar la diferència en molts casos.