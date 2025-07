Mor un home en un terrible accident entre un cotxe i un camió a l'AS-19

per Mireia Puig

La tarda d'aquest dimarts ha quedat tenyida de dol després d'un violent succés que ha segat una vida a la carretera. Un impacte de conseqüències fatals entre dos vehicles de dimensions molt dispars, un turisme i un camió de gran tonatge, ha provocat un escenari desolador i ha activat un important dispositiu d'emergències. El fatal desenllaç subratlla un cop més la fragilitat de la vida davant la contundència de l'asfalt i el metall.

El rellotge marcava les 16:35 hores quan la normalitat d'una tarda d'estiu es va trencar en mil bocins. L'estrèpit d'una col·lisió frontal va alertar els qui es trobaven a les proximitats, anticipant una tragèdia que, malauradament, es confirmaria minuts després amb l'arribada dels primers serveis d'emergència.

L'escenari de la tragèdia: l'AS-19 a Carreño

El sinistre ha tingut lloc en un punt clau de la xarxa viària del Principat d'Astúries. Concretament, al quilòmetre 1 de la carretera AS-19, a l'altura de la localitat de Prendes, al conceyu de Carreño. Aquesta via, que connecta importants nuclis de població i polígons industrials, és coneguda pel seu elevat volum de trànsit, on diàriament conviuen vehicles lleugers amb transport pesant.

| Policía Nacional

Segons les primeres informacions oficials, l'accident es va produir per un xoc frontal entre un turisme, model Seat Ibiza, i un camió amb semiremolc. L'impacte, d'una violència extrema a causa de la diferència de massa entre ambdós vehicles, va resultar fatal per al conductor del cotxe, un home la identitat del qual encara no ha estat revelada a l'espera de la comunicació als seus familiars.

El turisme va quedar destrossat, convertint-se en un manyoc de ferros del qual els equips de rescat no van poder fer res per salvar la vida del seu ocupant.

Un gran desplegament d'emergències al lloc del sinistre

La magnitud de l'accident va obligar a mobilitzar de seguida un nombre considerable d'efectius. Dues patrulles del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Gijón es van desplaçar ràpidament al lloc per dur a terme una doble tasca crucial: assegurar el perímetre del sinistre per evitar nous accidents i regular la circulació, que es va veure greument afectada amb importants retencions. La seva presència va ser fonamental per garantir la seguretat mentre es desenvolupaven les tasques d'investigació i auxili.

| Policía Nacional

Juntament amb ells, també hi va acudir la Unitat d'Investigació de Sinistres de la Guardia Civil, amb base a Oviedo. Aquest equip d'especialistes és l'encarregat d'executar la minuciosa tasca de camp que permetrà esclarir les causes exactes de l'accident.

La seva feina consisteix a analitzar l'escena, mesurar les marques de frenada, estudiar la deformació dels vehicles i recollir qualsevol vestigi que ajudi a reconstruir els segons previs a la col·lisió. De moment, les autoritats han assenyalat que no han transcendit més dades sobre les circumstàncies que envolten el succés.