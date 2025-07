Nova tragèdia a les carreteres catalanes: Mor un conegut empresari en un accident

Una nova víctima se suma a la tràgica estadística que, any rere any, segueix tenyint de dol les carreteres catalanes. El succés, ocorregut en plena matinada, ha commocionat tota una comunitat que ara plora la pèrdua d'un dels seus veïns més coneguts.

Un accident solitari en una via poc transitada

La víctima és un home de 48 anys, veí de Mollerussa i propietari d'una reconeguda sala de festes al cor del Pla d'Urgell, tal com ha assegurat El Caso. Segons les primeres informacions, l'empresari hauria patit una sortida de via amb el seu turisme a la carretera LV-3321, concretament al terme municipal de Vila-sana. El vehicle va ser localitzat més tard, ja al municipi de Linyola, al costat del Palau d’Anglesola, una zona de poca circulació que, tanmateix, ha estat escenari d'un sinistre fatal.

L'avís de l'accident no va arribar fins a les 8:30 del matí, quan una persona va alertar el 112 en trobar el vehicle sinistrat. Aleshores, ja no es podia fer res per salvar la vida del conductor. Els serveis d'emergència van desplaçar al lloc tres dotacions dels Bombers de la Generalitat, tres ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i sis patrulles dels Mossos d'Esquadra, però només van poder certificar la defunció.

| SEM

Possible distracció i absència del cinturó de seguretat

La principal hipòtesi amb què treballen els investigadors és la d'una distracció al volant durant la matinada, segons El Caso. Es considera també la possibilitat que el conductor no portés posat el cinturó de seguretat en el moment de l'accident, cosa que podria haver estat determinant per al tràgic desenllaç.

A falta de confirmació oficial, els Mossos d'Esquadra continuen treballant per esclarir l'hora exacta del sinistre i les causes que el van provocar. No es descarten altres factors com la fatiga, l'excés de velocitat o les condicions de l'asfalt, tot i que de moment tots els indicis apunten a una pèrdua de control per part del conductor.

| ACN

Impacte local i repunt de sinistralitat

La mort de l'empresari ha causat un fort impacte entre els veïns de Mollerussa i Vila-sana, on era una figura molt apreciada. Propietari d'una sala de festes molt freqüentada a la comarca, era conegut per la seva implicació en esdeveniments locals i pel seu caràcter proper. La seva defunció ha deixat un buit difícil d'omplir entre familiars, amics i clients habituals.

Amb aquesta nova víctima, ja són 84 les persones que han perdut la vida en accidents de trànsit a carreteres catalanes en el que portem de 2025, segons dades provisionals del Servei Català de Trànsit. El cap de setmana ha estat especialment tràgic, amb altres defuncions registrades a Sitges, Alfés i Balaguer, coincidint amb l'augment de desplaçaments durant la campanya estival.

Aquest accident torna a posar sobre la taula la importància de l'ús del cinturó de seguretat i la necessitat d'extremar precaucions en vies secundàries, sovint mal il·luminades i amb poca presència de trànsit. També reforça el debat sobre la vigilància nocturna en zones rurals, on els sinistres poden passar hores sense ser detectats, com va passar en aquest cas.