Es confirmen els pitjors presagis amb els dos desapareguts al Segre (Camarasa)

Les primeres hores del matí han deixat enrere qualsevol indici d'esperança. L'operació de recerca, que s'havia intensificat durant la nit amb tots els mitjans disponibles, ha finalitzat amb la troballa que ningú volia confirmar.

Dilluns a la tarda, concretament a les 20:39 hores, els Bombers de la Generalitat van rebre l'avís: tres persones havien entrat a banyar-se en una zona del riu Segre coneguda com “la Platgeta”, al municipi de Camarasa, comarca de la Noguera. D'elles, dues van desaparèixer arrossegades pel corrent mentre la tercera va ser rescatada amb símptomes lleus d'hipotèrmia. Aquesta zona, que a l'estiu és molt freqüentada per veïns de Lleida i Balaguer, no disposa de vigilància ni servei de socorrisme, tot i que sí que hi ha presència d'agents cívics.

L'entorn compta amb una platja fluvial improvisada, una zona d'aparcament i un xiringuito. A pocs metres s'aixeca un pont de pedra des d'on alguns banyistes es llancen temeràriament a l'aigua. Tanmateix, la part central del llit presenta corrents fortes, una característica que sol passar desapercebuda per a qui no coneix a fons el comportament del riu.

Un dispositiu de recerca ininterromput durant tota la nit

La resposta dels serveis d'emergència va ser immediata. Es va activar un dispositiu amb més de trenta efectius, 18 dotacions terrestres, dues embarcacions amb bussejadors del GRAE (Grup d’Actuacions Especials), drons, un helicòpter amb personal mèdic del SEM i una unitat d'il·luminació per treballar durant la nit (excepte l'helicòpter). També es van desplaçar dotacions dels Mossos d'Esquadra, tres ambulàncies i un equip de suport psicològic, davant la possibilitat que la situació es tornés tràgica.

Les tasques nocturnes no van donar resultats. Per això, es va reorganitzar una nova operació a primera hora del matí, ampliant el radi de recerca fins a la zona de Balaguer i sumant noves unitats aèries i aquàtiques.

Els cossos, localitzats amb ajuda de drons i submarinistes

Poc abans de les vuit del matí d'aquest dimarts, un dels drons de la unitat de Mitjans Aeris va localitzar el cos d'un dels joves, a uns 80 metres de l'últim punt on va ser vist. Poc després, passades les 10:30 hores, una embarcació del GRAE va trobar el segon cos a l'alçada del pont de pedra. Tots dos cadàvers van ser assegurats i senyalitzats pels submarinistes per facilitar l'accés dels Mossos d'Esquadra, que es van encarregar de l'extracció i de les diligències judicials.

Les víctimes són dos joves d'uns 20 anys, identificats com L.S. i R.N., tots dos originaris de Sud-amèrica. Segons els primers testimonis, dos amics van intentar llençar-se a l'aigua per ajudar-los, però també van haver de ser rescatats pels serveis d'emergència. Afortunadament, en van sortir amb vida.

Reducció del cabal del Segre per facilitar la recerca

En paral·lel a les tasques de rescat, Protecció Civil de la Generalitat va sol·licitar la col·laboració de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) i Endesa Generació per reduir el cabal del riu i facilitar les tasques dels equips d'emergència. La petició va ser atesa i el cabal es mantindrà al mínim necessari fins que finalitzi tota l'operació. Aquesta actuació va ser clau per permetre el treball de bussejadors i equips de superfície en condicions més segures i eficaces.