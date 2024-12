Dos incendis en pocs minuts de diferència: Diversos ferits

Els incendis en habitatges són un perill constant que pot causar greus danys materials i personals. La majoria d'aquests incidents comencen amb petits descuits, com una campana extractora en mal estat o un endoll sobrecarregat. Aquests successos, encara que quotidians, posen en evidència la importància de mantenir precaucions a la llar.

Els cossos d'emergència com els Bombers de Catalunya són essencials en la ràpida gestió d'aquestes situacions. La intervenció immediata dels Bombers salva vides i minimitza les pèrdues en aquest tipus d'incidents. Cada minut compta quan es tracta d'incendis, ja que el foc pot propagar-se ràpidament.

A més, les campanyes de prevenció són vitals per conscienciar la ciutadania sobre com evitar situacions de risc a les seves llars. Malgrat els esforços, els incendis continuen sent una amenaça real a Catalunya. La ràpida actuació dels Bombers en aquests casos ha demostrat ser crucial per evitar tragèdies majors.

Dos incendis simultanis a Terrassa i Santa Coloma

Aquest migdia, els Bombers de Catalunya van intervenir en dos incendis registrats en habitatges, amb pocs minuts de diferència. El primer va ocórrer a Terrassa, on una campana extractora es va encendre. Una persona va patir cremades a les mans mentre intentava controlar les flames.

| Govern

El segon incendi va tenir lloc a Santa Coloma de Gramenet, on una dona va inhalar fum després d'un incendi a casa seva. En ambdós casos, els equips d'emergència van acudir ràpidament amb tres dotacions cadascun.

Els ferits van ser atesos pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que va garantir la seva estabilització. Els habitatges afectats ja han estat assegurats pels Bombers, que van evitar que les flames es propaguessin a altres zones.

Un tercer incendi a l'Hospitalet de Llobregat

Aquests incidents no han estat els únics registrats en les últimes hores. A l'Hospitalet de Llobregat, els Bombers van combatre un incendi en un edifici abandonat al carrer Saurí. L'avís es va rebre a les 8:23 del matí, i sis dotacions van treballar per controlar les flames.

Segons els primers informes, l'edifici no comptava amb inquilins, cosa que va evitar víctimes personals. No obstant això, el foc va causar danys estructurals importants i va obligar a evacuar parcialment edificis propers. Els tècnics municipals han avaluat la zona per garantir la seguretat dels veïns.

Aquest incident, encara que controlat, va obligar també a tallar l'accés al carrer afectat per facilitar els treballs dels bombers. La presència d'edificis abandonats, que moltes vegades no compleixen amb les mínimes condicions de seguretat, continua sent una preocupació recurrent en àrees urbanes. Aquests llocs no només suposen un risc pels incendis, sinó també pel seu deteriorament estructural.

Aquests incendis subratllen la importància de la prevenció i el manteniment en edificis residencials i abandonats. La tasca dels Bombers és fonamental per evitar que aquests esdeveniments acabin en tragèdies.