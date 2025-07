Mor un home de vuitanta-dos anys ofegat en una platja

Una mort va sacsejar ahir en caure la tarda en una zona turística molt concorreguda, quan un home d'edat avançada va ser trobat inconscient després d'haver estat evacuat de l'aigua. La notícia del desenllaç mortal va emergir hores més tard.

Detalls dels fets

El succés es va produir ahir al vespre, quan les platges ja havien tancat els seus serveis de vigilància. Segons va confirmar el Govern de la Generalitat, es tracta d'un home espanyol d'aproximadament vuitanta-dos anys que va morir víctima d'un ofegament a la platja de Tamarit, a Tarragona. L'alerta va arribar al número d'emergències 112 a les 20:42 hores, moment en què un testimoni va informar que estaven traient de l'aigua una persona inconscient.

El Servei d'Emergències Mèdiques va acudir al lloc amb dues ambulàncies, però només va poder certificar la mort de l'afectat. El dispositiu també va incloure presència de la Guàrdia Urbana de Tarragona i dels Mossos d'Esquadra.

Context i circumstàncies

La vigilància a la platja havia finalitzat a les 20:00 hores, poc abans que ocorregués l'incident. Al llarg de la jornada s'havia hissat bandera groga a causa de l'estat de la mar, la qual cosa indica condicions de precaució per als banyistes. Aquest tràgic fet es converteix en la primera víctima mortal registrada a les platges de la demarcació de Tarragona durant aquesta campanya d'estiu.

Des del 15 de juny, quan va començar oficialment la temporada estival, s'han registrat nou morts per ofegament a les costes catalanes, segons la mateixa font oficial.

La platja de Tamarit i les seves afluències

La platja de Tamarit, situada al voltant del municipi homònim, és un enclavament molt valorat tant per turistes com per locals. Les seves aigües obertes i corrents freqüents fan que generalment es mantingui una vigilància intensa durant els mesos d'estiu. En aquesta ocasió, però, l'incident va succeir just després del tancament de la vigilància, la qual cosa ha generat un ampli debat sobre la gestió i els límits horaris de seguretat en aquestes zones.

Recomanacions i prevenció

Protecció Civil de la Generalitat es va pronunciar després del succés instat a extremar la precaució a platges, piscines i zones d'aigües interiors durant el període estival. El missatge recorda la importància de no confiar-se fins i tot quan s'hissa bandera groga i alerta que banyar-se fora de l'horari de salvament augmenta el risc, sobretot en zones amb possibles corrents marins o onatge imprevisible.

La seqüència de nou morts en tot just un mes subratlla la rellevància de reforçar campanyes de sensibilització durant l'estiu. La desgràcia viscuda aquest 10 de juliol de 2025 a Tamarit posa en evidència que, malgrat una vigilància adequada durant el dia, el final dels serveis rutinaris pot exposar a situacions crítiques.