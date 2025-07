Problemes a la C-58 per un accident: Retencions que afecten molts conductors

La jornada de divendres ha començat amb complicacions per a centenars de conductors, obligats a armar-se de paciència davant d'una situació imprevista en una de les vies més transitades de Catalunya. La tranquil·litat habitual del matí es va veure interrompuda per un incident que ràpidament va desencadenar llargues retencions, afectant considerablement la mobilitat habitual.

L'accident que ha alterat el trànsit

A primera hora del matí, concretament cap a les 8:15 hores de divendres 11 de juliol de 2025, es va produir un accident a la carretera C-58, a l'altura de Torre Baró en sentit cap a Sabadell.

Segons informació oficial difosa pel Servei Català de Trànsit, la col·lisió va obligar a tallar completament el carril central d'aquesta transitada via, generant importants dificultats per als vehicles que intentaven desplaçar-se cap al nord de la ciutat.

| ACN

Arran d'aquest incident, es va produir ràpidament una congestió que va arribar aproximadament a un quilòmetre de retencions. La imatge difosa a través de les xarxes socials per Trànsit mostra una fila interminable de vehicles aturats, reflectint clarament la magnitud del problema generat per aquest contratemps matinal.

Detalls del succés i resposta oficial

L'accident va involucrar un camió i almenys un vehicle particular, fet que va provocar la intervenció immediata dels serveis d'emergències i la policia de trànsit per gestionar la situació de la manera més eficient possible. Fins al moment no s'han confirmat ferits greus, però les autoritats continuen treballant en l'esclariment dels detalls precisos del que ha passat.

Mentrestant, efectius policials han assenyalat que estan aplicant mesures per alleujar l'embús, recomanant rutes alternatives per evitar més perjudicis. Tot i això, les retencions continuaven sent notables i dificultaven enormement la mobilitat a tota la zona durant les primeres hores del matí.

Una via crítica per al trànsit diari

La C-58 és una de les artèries principals que connecta Barcelona amb ciutats importants com Sabadell o Terrassa, fet que implica que qualsevol alteració en aquesta via té un impacte immediat en milers de conductors.

| ACN

Aquest fet reflecteix la vulnerabilitat del trànsit en moments crítics del dia, especialment en hores punta, quan l'afluència de vehicles és especialment elevada.

Aquest tipus d'incidents no és estrany en aquesta carretera, que registra periòdicament accidents a causa de l'alt volum de trànsit i, de vegades, a la imprudència d'alguns conductors. Les autoritats han insistit en la importància de mantenir la prudència al volant per evitar situacions similars que perjudiquen centenars de persones diàriament.