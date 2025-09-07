Mor un home de 74 anys ofegat a la platja

Un paradís natural es va convertir inesperadament en l'escenari d'una tragèdia. La tranquil·litat d'una excursió matinal es va veure trencada per un succés fatal. Un visitant que gaudia d'un entorn únic i protegit va perdre la vida de manera sobtada.
Les autoritats van rebre l'avís quan el temps ja s'havia esgotat per a l'infortunat home. El que prometia ser una jornada memorable va acabar tenyint de dol les aigües cristal·lines de la Mediterrània. Aquest incident posa de manifest la fragilitat humana fins i tot als llocs més bells del nostre planeta.
El succés va tenir lloc durant el matí del passat dissabte, 6 de setembre. El rellotge marcava aproximadament les 11:50 hores quan els serveis d'emergència van rebre una trucada d'auxili. L'alerta procedia d'un lloc emblemàtic de la costa de Castelló, les Illes Columbretes.
Un home de 74 anys havia patit un desmai i requeria assistència mèdica urgent. Es va activar de seguida un dispositiu de rescat per atendre la greu situació a l'arxipèlag.
Alerta a l'arxipèlag
Fonts de la Guàrdia Civil van confirmar la recepció de l'avís i la immediata mobilització dels efectius. Donada la ubicació remota de les illes, a més de 50 quilòmetres de la costa, es va despatxar un helicòpter de Salvament Marítim. Tanmateix, els esforços per salvar la vida de l'home van resultar infructuosos. A l'arribada dels equips de rescat, només es va poder certificar la seva defunció.
Una embarcació es va encarregar posteriorment de traslladar el cos sense vida de l'excursionista fins al port de Castelló. Allà es van iniciar els protocols perquè l'informe forense determini oficialment els detalls de la defunció.
Un paradís volcànic amb història
Les Illes Columbretes són una joia de la Mediterrània, un arxipèlag d'origen volcànic. Constitueixen una reserva natural i marina d'incalculable valor ecològic. Aquesta destinació és molt apreciada pels amants del busseig i la natura. Les seves aigües transparents alberguen una biodiversitat marina excepcional i protegida.
Les visites a aquest paratge estan estrictament regulades per preservar el seu fràgil ecosistema. Només es permet el desembarcament a l'Illa Grossa, la més gran de totes. Els grups són sempre reduïts i van acompanyats pels guardes de la reserva. Curiosament, aquest lloc de pau va ser notícia fa poc per una troballa històrica. Es van descobrir monedes que apunten a un taller de falsificació del segle XVII, reforçant llegendes de pirates.
El cor va fallar en un entorn idíl·lic
A diferència de les primeres informacions que suggerien un ofegament, tot apunta a causes naturals. Fonts dels serveis d'emergència han assenyalat que l'home va patir una aturada cardiorespiratòria.
El desmai es va produir de manera fulminant, sense que els seus acompanyants poguessin fer res. Aquest tipus d'emergències mèdiques són imprevisibles i poden ocórrer en qualsevol circumstància. El fet que succeís en un lloc tan aïllat va complicar qualsevol possibilitat de reanimació a temps. L'autòpsia confirmarà la causa exacta de la defunció en les pròximes hores, aclarint qualsevol dubte.