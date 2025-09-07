Novetats sobre els 2 ferits greus de l'accident d'autobús de Santa Susanna

Els dos ferits greus per l'accident d'autocar d'aquest diumenge a la C-32 a l'altura de Santa Susanna (Maresme) són el conductor del vehicle i un menor d'edat, segons fonts dels serveis d'emergències. El vehicle ha sortit de la via i ha caigut 30 metres per un talús, però l'abundant vegetació que hi havia ha “amortit” la caiguda i les conseqüències que podria haver tingut el sinistre, segons els Bombers.
En total, hi ha hagut 53 persones afectades, dues de gravetat, una de menys gravetat i set de lleus. Una quarantena de persones han estat traslladades a un pavelló de Pineda de Mar, segons ha explicat l'alcaldessa, Sílvia Biosca, on han rebut suport psicològic i des d'on se'ls ha facilitat transport alternatiu per seguir cap al seu destí.
Pel que fa a les causes de l'accident, el cap de torn regional operatiu de la Regió Policial Metropolitana Nord dels Mossos d'Esquadra, Carles Corbacho, ha explicat que s'estan investigant i no ha avançat cap hipòtesi. A uns metres del sinistre d'aquest diumenge ja hi va haver un altre accident d'autocar al juliol de 2024, en aquest cas en direcció nord, però Corbacho ha remarcat que “no seria adequat” determinar si les causes tenen a veure amb aquest punt de la via.
L'alcalde de Santa Susanna, Joan Campolier, creu que la vegetació que hi havia als marges de l'autopista ha estat la “salvació”. “Hem tingut sort”, ha dit, “podria haver estat molt més greu”. Campolier creu que aquest punt de l'autopista “no és conflictiu” i que aquest accident és “molt diferent” respecte al de juliol de 2024.
Des de Protecció Civil, el tècnic Xavier Masramon ha explicat que els afectats han estat atesos sanitàriament i també se'ls ha facilitat avituallament. També se'ls ha organitzat un transport alternatiu per part de l'empresa perquè poguessin seguir cap al seu destí.
Trajecte Lloret de Mar-Aeroport
L'autocar sinistrat era una línia regular que feia el trajecte entre Lloret de Mar i l'aeroport del Prat, amb diferents parades. En el moment de l'accident hi havia una seixantena de persones de diverses nacionalitats, com italians, anglesos o noruecs, així com persones de la resta de l'Estat i algunes també de Catalunya. El bus anava en direcció a Barcelona. Alguns dels afectats havien d'agafar un avió o un tren, d'altres anaven en direcció a la capital catalana i d'altres han tornat cap a Lloret.
Sobre l'estat dels ferits, la sotscap territorial de la Regió Sanitària de Girona del SEM, Marisol Querol, ha dit que, a l'espera de la valoració que faci l'hospital, els dos ferits greus “no semblaven crítics”.
Pel que fa a l'autocar, els Bombers han eliminat riscos com el d'incendi i, segons ha explicat el cap d'Intervenció de Bombers de la Regió Metropolitana Nord, Pep Colàs, la situació ara mateix és “estable” i es retirarà més endavant.