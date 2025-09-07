Muere un hombre de 74 años ahogado en la playa

Un paraíso natural se convirtió inesperadamente en el escenario de una tragedia. La tranquilidad de una excursión matutina se vio rota por un suceso fatal. Un visitante que disfrutaba de un entorno único y protegido perdió la vida de forma repentina.

Las autoridades recibieron el aviso cuando el tiempo ya se había agotado para el infortunado hombre. Lo que prometía ser una jornada memorable terminó tiñendo de luto las aguas cristalinas del Mediterráneo. Este incidente pone de manifiesto la fragilidad humana incluso en los lugares más bellos de nuestro planeta.

El suceso tuvo lugar durante la mañana del pasado sábado, 6 de septiembre. El reloj marcaba aproximadamente las 11:50 horas cuando los servicios de emergencia recibieron una llamada de auxilio. La alerta procedía de un lugar emblemático de la costa de Castellón, las Islas Columbretes.

Un hombre de 74 años había sufrido un desvanecimiento y requería asistencia médica urgente. Se activó de inmediato un dispositivo de rescate para atender la grave situación en el archipiélago.

Alerta en el archipiélago

Fuentes de la Guardia Civil confirmaron la recepción del aviso y la inmediata movilización de los efectivos. Dada la ubicación remota de las islas, a más de 50 kilómetros de la costa, se despachó un helicóptero de Salvamento Marítimo. Sin embargo, los esfuerzos por salvar la vida del hombre resultaron infructuosos. A la llegada de los equipos de rescate, solo se pudo certificar su fallecimiento.

Una embarcación se encargó posteriormente de trasladar el cuerpo sin vida del excursionista hasta el puerto de Castellón. Allí se iniciaron los protocolos para que el informe forense determine oficialmente los detalles del deceso.

Un paraíso volcánico con historia

Las Islas Columbretes son una joya del Mediterráneo, un archipiélago de origen volcánico. Constituyen una reserva natural y marina de incalculable valor ecológico. Este destino es muy apreciado por los amantes del buceo y la naturaleza. Sus aguas transparentes albergan una biodiversidad marina excepcional y protegida.

Las visitas a este paraje están estrictamente reguladas para preservar su frágil ecosistema. Solo se permite el desembarco en la Illa Grossa, la mayor de todas. Los grupos son siempre reducidos y van acompañados por los guardas de la reserva. Curiosamente, este lugar de paz fue noticia hace poco por un hallazgo histórico. Se descubrieron monedas que apuntan a un taller de falsificación del siglo XVII, reforzando leyendas de piratas.

El corazón falló en un entorno idílico

A diferencia de las primeras informaciones que sugerían un ahogamiento, todo apunta a causas naturales. Fuentes de los servicios de emergencia han señalado que el hombre sufrió una parada cardiorrespiratoria.

El desvanecimiento se produjo de manera fulminante, sin que sus acompañantes pudieran hacer nada. Este tipo de emergencias médicas son imprevisibles y pueden ocurrir en cualquier circunstancia. El hecho de que sucediera en un lugar tan aislado complicó cualquier posibilidad de reanimación a tiempo. La autopsia confirmará la causa exacta del fallecimiento en las próximas horas, despejando cualquier duda.