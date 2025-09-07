Caos en un altre punt de l'AP-7: Cotxe avariat, carril tallat

La tarda d'aquest diumenge no va donar treva als conductors que circulaven per l'autopista AP-7. Mentre un greu accident col·lapsava la sortida cap a França a la província de Girona, un altre incident posava en escac la circulació molts quilòmetres al sud.
Quasi de manera simultània, un succés de naturalesa diferent però amb conseqüències igualment frustrants generava un nou focus de caos. Aquesta vegada, el problema no va ser una col·lisió, sinó una avaria mecànica que va resultar suficient per paralitzar el trànsit en plena operació retorn.
El Servei Català de Trànsit informava, pocs minuts després del primer sinistre, sobre una nova complicació en aquesta artèria vital. Un turisme havia patit una avaria mecànica i quedava aturat al mig de la calçada, obligant a tancar el carril esquerre. Aquest segon punt conflictiu es va localitzar a l'AP-7 a l'altura de Llinars del Vallès, a la comarca del Vallès Oriental. L'avaria, ocorreguda en sentit sud cap a Barcelona, va provocar ràpidament retencions que van arribar als tres quilòmetres.
Una 'operació retorn' convertida en malson
La coincidència d'ambdós incidents va dibuixar un panorama desolador a la principal autopista de Catalunya. La tarda de diumenge 7 de setembre es va convertir en un autèntic malson per a milers de ciutadans. Al nord, l'accident d'Agullana bloquejava el flux cap a Europa.
Mentrestant, al sud, l'avaria a Llinars del Vallès estrangulava l'accés a l'àrea metropolitana de Barcelona. L'AP-7 quedava així col·lapsada en dos dels seus punts més estratègics, afectant fluxos de trànsit completament diferents.
Aquesta situació evidencia la tensió que suporta la infraestructura durant les jornades de màxima afluència. L'operació retorn d'un diumenge a la tarda ja suposa un repte per a la gestió del trànsit. Si a això s'hi sumen imprevistos, la capacitat de la via es veu superada de seguida.
Els conductors que tornaven a Barcelona es van trobar amb un embús inesperat, sumant retards i nervis a un viatge que havia de ser rutinari. La simultaneïtat dels problemes va multiplicar l'impacte global sobre la xarxa viària.
L'efecte dòmino d'una simple avaria mecànica
A diferència d'un accident, una avaria pot semblar un contratemps menor, però els seus efectes són igualment devastadors. Quan un vehicle s'atura en un carril ràpid, obliga la resta de conductors a fer maniobres brusques de frenada i canvi de carril.
Això genera un "efecte acordió" que es propaga cap enrere, creant una retenció que creix amb cada minut que passa. El tancament del carril esquerre a Llinars del Vallès va reduir dràsticament la capacitat de l'autopista per absorbir el dens trànsit dominical.
Aquest tipus d'incidents subratlla la importància crítica del manteniment preventiu dels vehicles. Una avaria mecànica, que sovint es pot evitar amb revisions periòdiques, acaba tenint una repercussió col·lectiva enorme.
Afecta el temps de milers de persones i genera situacions de risc per les frenades imprevistes que provoca. La jornada d'avui va demostrar que no cal un gran sinistre per paralitzar una autopista. De vegades, un simple cotxe aturat al lloc i moment equivocats és suficient per desfermar el caos. La tarda va confirmar l'extrema fragilitat de la nostra principal artèria de comunicació.