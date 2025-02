Mor un home d'uns 60 anys en un tràgic atropellament

per Iker Silvosa

El matí del passat dimarts transcorria amb aparent normalitat a Vilanova del Camí (Anoia). Els carrers del municipi mantenien el seu ritme quotidià, amb veïns que realitzaven compres i alguns comerços obrint les seves portes. Un silenci, només interromput pel trànsit suau, convidava a pensar en un dia tranquil.

Poc després del migdia, però, diverses trucades van posar en alerta els serveis d'emergència. Els qui es trobaven al carrer Fernán Núñez van començar a notar un gran enrenou a la intersecció amb el carrer Joan Miró. La presència d'ambulàncies, patrulles i un helicòpter va ser el senyal ineludible que alguna cosa greu havia succeït.

| ACN

El tram de carrer en què es va produir l'accident compta amb un pas de vianants. Allà, un home d'uns 60 anys estava creuant, aparentment respectant la senyalització. De sobte, tal com han explicat des de Regio7, una furgoneta el va envestir de forma involuntària. L'alerta inicial es va registrar al Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) al voltant de les dotze del migdia. De seguida, es van desplaçar diverses ambulàncies, a més d'un helicòpter que va aterrar en una àrea propera per realitzar el trasllat urgent. Les maniobres de reanimació es van dur a terme al lloc dels fets.

Tot apunta a un accident

Segons informes del SEM, el ferit encara estava conscient quan van arribar els facultatius. Després de ser estabilitzat, el van traslladar en estat crític fins a l'Hospital de Bellvitge, a L'Hospitalet de Llobregat. Malauradament, els metges no van aconseguir salvar la seva vida i poc després es va produir el fatal desenllaç.

Les primeres investigacions apunten que l'home hauria caigut d'esquena després de l'impacte. Aquest cop al cap va provocar lesions greus i un coàgul que, segons informes preliminars, va resultar determinant. Malgrat els esforços dels sanitaris, les lesions van ser irreversibles.

La Policia Local de Vilanova del Camí va assumir la investigació del cas. S'encarregarà d'elaborar l'atestat i intentar esclarir les circumstàncies exactes que van derivar en l'atropellament. L'objectiu principal és determinar si va existir alguna imprudència o si es va tractar d'una desafortunada coincidència.

L'alcaldessa del municipi, Noemí Trucharte, va manifestar al mitjà Regio7 que el conductor de la furgoneta es va quedar al lloc després de l'accident. Fins al moment, no consta cap detenció relacionada amb aquests fets. La hipòtesi inicial assenyala que el conductor no va veure el vianant mentre girava i no va tenir temps de frenar o esquivar-lo.

Aquest incident té commocionada la comunitat local. Els accidents en plena via urbana sempre generen profunda preocupació i desperten reflexions sobre la seguretat viària. Des de l'any 2010, unes 44 persones moren atropellades cada any a Catalunya, segons dades del Servei Català del Trànsit.

L'estadística no mitiga la tragèdia, però evidencia la importància d'extremar precaucions en cada desplaçament. És essencial respectar la senyalització, reduir la velocitat i prestar atenció als punts cecs. La col·laboració entre vianants i conductors és vital per evitar desenllaços fatals.