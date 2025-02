Borratxo i sense punts a l'AP-7: Detingut

L'autopista AP-7 és una de les vies més transitades del país. Moltes persones la recorren diàriament, ja sigui per anar a treballar, visitar la família o transportar-se per motius d'oci. No obstant això, en ocasions, el trànsit es veu interromput per incidents que criden l'atenció tant de les autoritats com dels conductors habituals. Un d'aquests successos va ocórrer el matí del passat divendres, al voltant de les 6:45, a l'altura de Banyeres del Penedès (Baix Penedès).

No va ser un avís convencional el que va alertar els equips d'emergència, sinó l'activació del sistema eCall. Aquest dispositiu de seguretat passiva, integrat en certs models d'automòbil, permet als vehicles contactar directament amb el 112 en cas d'accident o emergència. En aquest cas, el cotxe implicat s'havia quedat sense gasolina en ple carril de circulació, concretament en el punt quilomètric 214 de l'AP-7.

| Mossos d'Esquadra

En arribar els serveis d'urgència, la situació es va revelar més complexa del que es podria pensar en un principi. Dins del vehicle, en lloc d'un sol conductor, es trobaven dos homes: un al seient del copilot i l'altre a la part posterior. A primera vista, ambdós presentaven clars símptomes d'haver consumit alcohol, la qual cosa va encendre totes les alarmes entre els agents desplegats.

Beguts, sense carnet i en possessió d'una cadernera

Les autoritats van realitzar diverses consultes per comprovar la titularitat del permís de conducció i possibles sancions pendents. Allà es va descobrir un detall fonamental: cap dels dos homes disposava d'un carnet de conduir vigent. Els documents es trobaven suspesos per diferents raons, sent la pèrdua total de punts un dels motius més destacats.

Després d'una breu presa de declaracions, l'individu que viatjava al seient posterior va reconèixer que havia estat al volant. Acte seguit, va accedir a sotmetre's a les proves de detecció d'alcohol en aire expirat. El resultat va deixar poc marge al dubte: es va registrar una taxa de 0,65 mg/l, superant el límit legal permès.

El conductor, de 38 anys, va ser detingut com a presumpte autor dels delictes de conducció sota els efectes de l'alcohol i conducció amb el permís suspès per pèrdua de punts. Es tracta d'un quadre legal molt greu, ja que suma la infracció per alcohol amb la manca efectiva d'un carnet en vigor. Aquest tipus de delictes comporta conseqüències penals i administratives que poden incloure sancions econòmiques, treballs en benefici de la comunitat i, fins i tot, penes de presó en casos extrems.

Mentre es procedia a la detenció, els agents van realitzar una inspecció de seguretat a l'interior del vehicle. Per a la seva sorpresa, van trobar una gàbia coberta amb una manta als seients posteriors. Dins de la mateixa hi havia un exemplar de cadernera, un ocell fringíl·lid la captura i tinença del qual estan subjectes a estrictes regulacions.

Aquest descobriment va motivar una actuació addicional per part de la policia, que va avisar la Unitat Regional de Medi Ambient de Tarragona (URMA). La URMA es va encarregar de tramitar la corresponent denúncia per la possessió de fauna sense l'autorització adequada. L'ocell va ser lliurat a un centre especialitzat per a la seva recuperació i possible reinserció en el medi natural.

El cas no va acabar el mateix matí de divendres. L'endemà, dissabte, el detingut va passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia del Vendrell, on es van valorar les imputacions presentades en contra seva. S'espera que el procés judicial continuï amb les diligències necessàries per esclarir tots els fets i aplicar les sancions pertinents.