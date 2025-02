Muere un hombre de unos 60 años en un trágico atropello

La mañana del pasado martes transcurría con aparente normalidad en Vilanova del Camí (Anoia). Las calles del municipio mantenían su ritmo cotidiano, con vecinos que realizaban compras y algunos comercios abriendo sus puertas. Un silencio, apenas interrumpido por el tráfico suave, invitaba a pensar en un día tranquilo.

Poco después del mediodía, sin embargo, varias llamadas pusieron en alerta a los servicios de emergencia. Quienes se encontraban en la calle Fernán Núñez empezaron a notar un gran revuelo en la intersección con el carrer Joan Miró. La presencia de ambulancias, patrullas y un helicóptero fue la señal ineludible de que algo grave había sucedido.

| ACN

El tramo de calle en el que se produjo el accidente cuenta con un paso de peatones. Allí, un hombre de unos 60 años estaba cruzando, aparentemente respetando la señalización. De repente, tal y como han contado desde Regio7, una furgoneta lo embistió de forma involuntaria. La alerta inicial se registró en el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) alrededor de las doce del mediodía. De inmediato, se desplazaron varias ambulancias, además de un helicóptero que aterrizó en un área cercana para realizar el traslado urgente. Las maniobras de reanimación se llevaron a cabo en el lugar de los hechos.

Todo apunta a un accidente

Según informes del SEM, el herido aún estaba consciente cuando llegaron los facultativos. Tras ser estabilizado, lo trasladaron en estado crítico hasta el Hospital de Bellvitge, en L’Hospitalet de Llobregat. Lamentablemente, los médicos no lograron salvar su vida y poco después se produjo el fatal desenlace.

Las primeras investigaciones apuntan a que el hombre habría caído de espaldas tras el impacto. Este golpe en la cabeza provocó lesiones graves y un coágulo que, según informes preliminares, resultó determinante. Pese a los esfuerzos de los sanitarios, las lesiones fueron irreversibles.

La Policía Local de Vilanova del Camí asumió la investigación del caso. Se encargará de elaborar el atestado e intentar esclarecer las circunstancias exactas que derivaron en el atropello. El principal objetivo es determinar si existió alguna imprudencia o si se trató de una desafortunada coincidencia.

La alcaldesa del municipio, Noemí Trucharte, manifestó en el medio Regio7 que el conductor de la furgoneta se quedó en el lugar tras el accidente. Hasta el momento, no consta ninguna detención relacionada con estos hechos. La hipótesis inicial señala que el conductor no vio al peatón mientras giraba y no tuvo tiempo de frenar o esquivarlo.

Este incidente tiene conmocionada a la comunidad local. Los accidentes en plena vía urbana siempre generan honda preocupación y despiertan reflexiones sobre la seguridad vial. Desde el año 2010, unas 44 personas mueren atropelladas cada año en Cataluña, según datos del Servei Català del Trànsit.

La estadística no mitiga la tragedia, pero evidencia la importancia de extremar precauciones en cada desplazamiento. Es esencial respetar la señalización, reducir la velocidad y prestar atención a los puntos ciegos. La colaboración entre peatones y conductores es vital para evitar desenlaces fatales.