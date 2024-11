Terrible accident amb diversos morts i ferits a la T-314

per Sergi Guillén

La carretera T-314 és una via secundària que connecta la localitat de Riudoms amb Cambrils, a la comarca del Baix Camp, Tarragona. Es tracta d'un traçat d'importància local que travessa una zona predominantment agrícola, envoltada de camps d'avellaners i oliveres, característiques del paisatge del Camp de Tarragona.

Tot i que no és una carretera de gran afluència, és molt utilitzada pels residents de la zona. Per desplaçar-se entre aquests municipis i cap a les platges de Cambrils, una destinació turística destacada a la Costa Daurada.

En termes d'infraestructura, la T-314 és una carretera d'un sol carril a cada direcció, amb trams rectes que faciliten la circulació, encara que també inclou revolts tancats en alguns punts. En els darrers anys, s'han realitzat millores en la senyalització i el ferm per augmentar la seguretat viària. Tot i que encara és important conduir amb precaució, especialment en condicions de baixa visibilitat o durant els mesos d'estiu, quan el trànsit augmenta considerablement.

Dues víctimes mortals el dia d'avui

Un home i una dona han mort aquest dissabte en un accident a la T-314 a Cambrils (Baix Camp). Una altra persona està en estat crític i una quarta és en estat greu. Totes dues van ser traslladades a l'Hospital Joan XXIII.

Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís a les 5.57 hores i el sinistre va estar al quilòmetre 0,8 de la carretera catalana, on el cotxe va sortir de la via. Les víctimes són el conductor, un home de 25 anys, JX.GP, i una passatgera del darrere, una dona de 20 anys, PJC

| ACN

Tots dos són veïns de Cambrils. Amb aquestes dues víctimes ja són 116 les persones mortes en accident de trànsit aquest any a les carreteres interurbanes de Catalunya.

Arran del sinistre es van activar set patrulles dels Mossos d'Esquadra, cinc dotacions dels Bombers, que van fer tasques d'excarceració. I diverses unitats del sistema d'emergències mèdiques (SEM), que també van activar el sistema de suport psicològic.

Unes dades preocupants

El nombre de víctimes mortals a les carreteres de Catalunya continua sent alarmant. Amb un total de 116 morts des de començament d'any, segons les dades més recents proporcionades pel Servei Català de Trànsit. Aquest tràgic balanç posa de manifest la persistència dels riscos a la xarxa viària catalana, malgrat els esforços en campanyes de sensibilització i mesures de seguretat viària implementades.

Els accidents mortals s'han produït majoritàriament en carreteres secundàries, com en aquest cas recent. Les diferents condicions d'infraestructura i l'incompliment de normes com els límits de velocitat o el consum d'alcohol i drogues solen ser els factors determinants. Les autoritats insisteixen en la importància de la prudència al volant, especialment en èpoques de més trànsit com els caps de setmana o ponts festius.