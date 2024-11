Un altre accident laboral amb víctima mortal avui dijous: Mor un home de 56 anys

El dia d'avui ha tornat a posar al focus les condicions laborals en què han de treballar moltes persones al voltant de Catalunya. Després del tràgic episodi que vam haver de viure ahir a la Noguera, avui ha tornat a morir un home en un nou accident laboral que farà parlar molt. El primer cas a què ens referim va tenir lloc fa menys de 24 hores, concretament dimecres a la nit, i ara aquest fa que haguem de comptar dos casos molt propers.

Sovint, aquest tipus d'incidents al lloc de treball posen de manifest les grans falles en les condicions laborals i en la seguretat de molts àmbits. Cada treball té sens dubte els seus inconvenients i perills si no es cuida bé la salut de l'empleat. No obstant això, hi ha alguns sectors com la construcció i altres feines físiques en què cal tenir encara més precaució amb la salut dels diferents empleats.

Mor després de quedar atrapat en una cinta

Un home de 56 anys ha mort malauradament aquest dijous al matí en un accident laboral d'una pedrera de Palol de Revardit (Pla de l'Estany). Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís de l'empresa del planter i de la planta asfàltica.

Fins al lloc dels fets s'han traslladat diverses patrulles de seguretat ciutadana de la comissaria de Banyoles i també de la unitat de recerca de la comissaria de Girona. També hi ha anat unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). L'home ha quedat atrapat en una cinta picada de pedra per causes que ara s'estan investigant.

Treballar en una picada de pedra comporta una sèrie de riscos inherents que poden afectar greument la salut i la seguretat dels operaris. Un dels perills més grans prové de l'exposició constant a la pols de sílice, un material que en ser inhalat, pot causar silicosi, una malaltia pulmonar irreversible i potencialment mortal.

A més, el soroll intens i continu generat per la maquinària feixuga pot portar a la pèrdua d'audició amb el temps. Mentre que les diferents vibracions dels equips també poden provocar danys als nervis i músculs de mans i braços, coneguts com la síndrome de vibració mà-braç. Aquestes condicions laborals augmenten considerablement el risc de desenvolupar problemes de salut crònics i discapacitats a llarg termini.

A banda dels riscos per a la salut, el treball en una picada de pedra també implica una alta probabilitat de patir accidents físics greus. Els treballadors estan constantment envoltats de diferent maquinària pesada en constant moviment, corretges transportadores i zones de trituració, cosa que representa un risc d'atrapaments, talls i aixafaments. La manca de capacitació adequada i l'absència d'equip de protecció personal adequat poden elevar encara més les possibilitats d'accidents.