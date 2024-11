Tragèdia mortal en una empresa de farratges

per Sergi Guillén

Els accidents laborals que resulten en morts són una tragèdia que afecta tant les víctimes com les seves famílies. I exposen les falles en les condicions de treball i la seguretat de molts sectors. En indústries com la construcció, el transport o la mineria, els treballadors estan particularment exposats a riscos com ara caigudes, accidents amb maquinària pesant i exposició a substàncies tòxiques.

La manca de protocols de seguretat adequats, capacitació insuficient i, en alguns casos, la pressió per complir metes de productivitat contribueixen a l'alta sinistralitat en aquests sectors. Aquestes morts revelen la necessitat urgent d'implementar mesures preventives que vetllen per la integritat i el benestar dels empleats. Les inspeccions més freqüents, el compliment estricte de les normatives i la introducció de noves tecnologies de seguretat són fonamentals per reduir aquests incidents.

Mor després d'un accident laboral

Un treballador de 55 anys va morir dimecres a la nit en un accident laboral en una empresa de Vallfogona de Balaguer, a la Noguera. Segons els Mossos d'Esquadra, per motius que s'investiguen, l'home va ser copejat per una màquina utilitzada per moure les bales de material vegetal.

Tot i la ràpida actuació dels serveis d'emergències, no es va poder salvar la vida. Els Mossos han posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Lleida i del Departament d'Empresa i Treball. D'acord amb els procediments habituals en accidents laborals amb víctimes mortals.

| ACN

El succés, a les mans d'aquest departament

El Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat és l'organisme encarregat de dissenyar i executar polítiques que fomentin el desenvolupament econòmic. A més de la creació d'ocupació i la promoció d'empreses al territori català. La seva tasca és totalment fonamental per impulsar el teixit empresarial a Catalunya, ajudant les petites i mitjanes empreses i tots els emprenedors a consolidar-se i créixer.

Entre les seves competències s'hi inclouen la planificació de diferents programes de foment a l'ocupació, la regulació de relacions laborals i la supervisió del compliment de la normativa laboral. A més, aquest departament treballa en el desenvolupament de polítiques de formació professional i de reinserció laboral per millorar l'ocupabilitat de la ciutadania.

El Departament també hi té un paper molt clau en la gestió de conflictes laborals, la promoció de condicions de treball dignes i el compliment de la normativa laboral. En coordinació amb els agents socials, aquest organisme impulsa diverses mesures que busquen equilibrar les diferents relacions entre empreses i treballadors, promovent un entorn laboral just i segur.

Així mateix, fomenta iniciatives d'innovació, sostenibilitat i digitalització dins l'àmbit empresarial i s'adapta als nous reptes econòmics i socials. Així doncs, contribueix a l'enfortiment de l'economia catalana, donant suport a la competitivitat i modernització de les empreses mentre treballa per un mercat laboral inclusiu i de qualitat.