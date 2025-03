Mor un ciclista de 55 anys en un terrible accident a la C-243B

Un tranquil dissabte es va convertir en tragèdia per a un ciclista de 55 anys, veí de Molins de Rei, la vida del qual va quedar truncada en un fatal accident mentre circulava per una carretera catalana. El succés, que encara manté obertes diverses línies d'investigació per determinar les causes exactes, afegeix un altre episodi dramàtic a les estadístiques sobre seguretat viària a la regió.

Un dissabte fatídic a la carretera

L'accident va ocórrer aquest dissabte al voltant del migdia, concretament a les 12:20 hores, quan els serveis d'emergències van rebre l'avís sobre un greu incident que involucrava un ciclista. Segons els primers informes proporcionats pel Servei Català de Trànsit, el ciclista va patir una sortida de via a l'altura del punt quilomètric 3,6 de la carretera C-243B, en el terme municipal de Castellví de Rosanes, comarca del Baix Llobregat.

Les circumstàncies de l'accident encara estan sent investigades pels Mossos d'Esquadra, que van desplaçar ràpidament fins a quatre patrulles per esclarir com es va produir aquesta tràgica sortida de via. Tot sembla indicar, segons fonts preliminars, que el ciclista hauria perdut el control de la seva bicicleta, caient violentament sobre l'asfalt.

| ACN

Ràpida resposta dels serveis d'emergència

Només rebre l'avís, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) va activar de seguida dues unitats terrestres que es van desplaçar ràpidament fins al lloc del sinistre. Malgrat la ràpida intervenció dels equips sanitaris, aquests no van poder fer res per salvar la vida del ciclista, que va morir a conseqüència de la gravetat de les ferides provocades per la caiguda.

La víctima, la identitat de la qual no ha estat facilitada encara públicament més enllà de conèixer-se el seu lloc de residència, Molins de Rei, es trobava realitzant una sortida habitual en bicicleta quan va ocórrer el tràgic succés.

Consternació a Molins de Rei

La notícia ha causat una gran commoció a Molins de Rei, localitat de residència del difunt, on veïns i coneguts han mostrat públicament la seva consternació pel desafortunat accident. Aquest tipus de successos, segons destaquen les autoritats locals, posa de relleu una vegada més la importància d'extremar les precaucions en carreteres secundàries, on les condicions del ferm i els riscos solen ser més grans per als ciclistes.

| SEM

Moltes morts a Catalunya aquest 2025

Aquest accident se suma a una preocupant llista d'incidents viaris que afecten particularment els ciclistes a Catalunya. Segons dades recents del Servei Català de Trànsit, els accidents en bicicleta han experimentat un preocupant augment en els últims anys, la qual cosa ha portat les autoritats a reforçar les campanyes de conscienciació sobre seguretat viària i respecte cap als ciclistes.

Des de diverses plataformes ciclistes s'insisteix a reclamar més inversions en infraestructures adaptades i segures per als usuaris més vulnerables de les carreteres, així com una major conscienciació entre els conductors sobre la fragilitat del ciclista davant qualsevol incident de trànsit.