No cessa el caos a Catalunya: Un marroquí apunyala i fereix de gravetat un altre home

La tarda d'ahir avançava amb normalitat fins que un nou esclat de violència va alterar la rutina dels veïns d'una zona urbana molt transitada. El que semblava una discussió aïllada va derivar en una escena de caos absolut, en la qual la presència d'armes blanques i el descontrol entre els implicats van posar en perill la vida d'una persona. En qüestió de minuts, el lloc es va omplir d'efectius policials i sanitaris, que van atendre amb urgència un home estès a terra amb ferides punxants.

Aquest succés, que torna a generar preocupació en la ciutadania, se suma a una onada d'enfrontaments de carrer que ha sacsejat diverses localitats catalanes en els últims mesos. Les autoritats insisteixen que es tracta d'incidents aïllats, però l'augment en la freqüència i la intensitat d'aquests actes violents fa evident la necessitat de reforçar la presència policial en determinats punts.

| ACN

Apunyalament durant una baralla a Badalona

Els fets es van produir la nit de dimecres, concretament a les 20:40 hores, quan els Mossos d'Esquadra van rebre un avís per una baralla entre diversos joves en un carrer del barri de Canyadó, a Badalona. L'incident, que es va desenvolupar a la via pública, va tenir com a protagonistes dos homes —un d'origen marroquí i l'altre pakistanès— que, per causes encara sota investigació, van acabar enfrontant-se de manera violenta.

L'escenari va ser el carrer Eduard Marquina, on l'agressor, el marroquí, va atacar amb una arma blanca la víctima, causant-li diverses ferides, una d'elles localitzada a la zona del pit. Ràpidament, dos agents dels Mossos de la comissaria de Badalona van acudir al lloc i van ser els primers a auxiliar el ferit, contenint la situació fins a l'arribada dels efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que van traslladar l'home a un centre hospitalari. El seu estat actual no ha estat confirmat, tot i que les primeres informacions apunten que les lesions podrien ser de gravetat.

Per la seva banda, l'agressor va ser detingut al lloc dels fets i traslladat a dependències policials. Des d'El Caso assenyalen que tant ell com la víctima són coneguts per les forces de seguretat i que compten amb antecedents. De fet, es tractaria de dos individus habituals a la zona, vinculats prèviament a conflictes similars. La investigació segueix oberta i se centra ara a esclarir els motius exactes de l'enfrontament.

Segon apunyalament a Badalona en 48 hores

Aquest nou episodi violent ha encès totes les alarmes perquè es produeix tan sols 48 hores després d'un altre incident amb armes blanques a la mateixa localitat. Dilluns passat, també a Badalona, es va registrar una baralla multitudinària entre individus d'origen pakistanès, marroquí i algerià a la zona de Pau Piferrer. En aquest cas, tot i que es van utilitzar ganivets i matxets, no es van registrar ferits greus i tampoc es van produir detencions, tot i que alguns participants van ser identificats pels agents.

Els residents de Badalona expressen la seva preocupació davant la reiteració d'aquests episodis, que afecten no només la percepció de seguretat, sinó també la convivència entre comunitats. Des de l'Ajuntament s'ha reclamat en diverses ocasions una major dotació d'efectius policials, especialment als barris on s'han registrat més incidents en els últims mesos.