Espectacular incendi d'un tràiler al mig de l'AP-7

Un aparatós incendi ocorregut aquest matí ha provocat alarma i retencions en una de les autopistes més transitades de Catalunya. La ràpida intervenció dels serveis d'emergència ha evitat mals majors, encara que no ha pogut impedir l'espectacular abast del foc, que va deixar impactants imatges visibles des de diversos quilòmetres.

El foc devora completament el vehicle

Els fets han ocorregut al voltant de les sis del matí, quan es va rebre la primera alerta al número d'emergències 112. Un tràiler que circulava per l'AP-7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès va començar a cremar inesperadament.

Les flames es van estendre amb una rapidesa impressionant, envoltant el vehicle en pocs minuts. Fins a sis dotacions del cos de bombers van haver d'acudir al lloc per fer front a la virulència del foc.

| @bomberscat, XCatalunya

Quan els equips d'emergència van arribar, l'incendi ja s'havia desenvolupat plenament, per la qual cosa van centrar els seus esforços a evitar que es propagués cap a zones properes i a apagar-lo el més ràpid possible. Les imatges compartides pels Bombers de Catalunya a les seves xarxes socials mostren una columna de fum negre visible des de diversos punts de l'autopista, a més de les restes calcinades del tràiler.

Retencions quilomètriques

Com a conseqüència immediata de l'incident, les autoritats de trànsit es van veure obligades a tallar dos carrils de l'AP-7 en direcció Tarragona, a l'altura de Santa Perpètua de Mogoda, generant retencions de fins a dos quilòmetres. La situació va complicar considerablement la mobilitat de centenars de conductors que transitaven a primera hora del matí per aquesta concorreguda via, habitual connexió entre Girona, Barcelona i Tarragona.

La circulació no va poder ser restablerta completament fins a diverses hores després, ja que va ser necessària una intervenció prolongada per retirar les restes del vehicle calcinat i assegurar que no hi hagués risc de reencendre's o accidents posteriors a causa de l'estat de la carretera.

Conseqüències i precaucions futures

Encara que afortunadament no hi va haver danys personals, la magnitud de l'incendi posa de relleu la necessitat constant de revisions exhaustives en els vehicles de gran tonatge que circulen diàriament per carreteres catalanes. Les autoritats encara investiguen les causes exactes del foc, encara que inicialment es presumeix un possible fallada mecànica com a detonant de l'incident.

| @bomberscat

Aquest tipus de successos serveixen com a advertència per a conductors i empreses de transport sobre la importància crucial d'un manteniment adequat de vehicles, especialment aquells destinats al transport de mercaderies pesades.

La jornada d'avui és un clar recordatori de com una petita fallada pot desencadenar ràpidament un incident de grans proporcions, afectant no només el vehicle implicat, sinó també milers d'usuaris diaris de les vies ràpides de Catalunya.