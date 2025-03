Afectada una línia de Rodalies en caure un arbre de grans dimensions a la via

Una inesperada incidència ha tornat a generar contratemps en el transport públic català, causant importants retards i molèsties per a centenars d'usuaris. Un arbre de grans dimensions ha interromput de forma sobtada la circulació ferroviària en una de les línies del servei de Rodalies, complicant considerablement els desplaçaments durant diverses hores.

Caiguda de l'arbre i danys en la infraestructura

Els fets van ocórrer al voltant de les 14:31 hores, quan els Bombers van ser alertats inicialment per una visible columna de fum que s'alçava sobre la zona afectada. Tres dotacions del cos es van desplaçar ràpidament fins al punt de l'incident, trobant en arribar un arbre caigut sobre la catenària, concretament a l'altura del quilòmetre 9,4 de la carretera GI-621.

Aquest succés ha provocat la immediata interrupció del servei ferroviari en ambdues direccions en un tram clau entre les estacions de Sant Miquel de Fluvià i Girona.

| ACN

La caiguda de l'arbre ha suposat no només el dany a la catenària, sinó també riscos addicionals per possibles curtcircuits i altres danys derivats de l'incident. Aquest tipus de successos sol causar interrupcions prolongades a causa de la complexitat de les reparacions necessàries en el cablejat elèctric que alimenta els trens.

Impacte en la circulació ferroviària

La línia afectada ha estat la R11, una via essencial per a nombrosos viatgers que diàriament utilitzen aquest mitjà per desplaçar-se entre diferents localitats catalanes. Davant la impossibilitat immediata de reparar els danys, Renfe ha activat un pla alternatiu gestionant serveis per carretera per cobrir el tram afectat.

Autobusos de reforç han començat a funcionar entre les estacions perjudicades, encara que nombrosos passatgers han reportat importants retards i complicacions en els seus desplaçaments habituals.

A més, la situació meteorològica adversa, marcada per fortes ratxes de vent, ha complicat encara més la mobilitat ferroviària. Altres zones, com el tram de la R11 entre Portbou i Cervera, també romanen afectades per interrupcions provocades pel vent. Un escenari similar s'està vivint a la línia R3, en el trajecte que connecta Ripoll amb Puigcerdà, on tampoc s'ha pogut establir per al moment un servei alternatiu per carretera.

Activació del pla Ferrocat

Davant aquesta situació d'emergència, Protecció Civil ha decidit activar en prealerta el pla Ferrocat, destinat específicament a gestionar incidents i emergències relacionades amb la xarxa ferroviària catalana. Aquest protocol permet una millor coordinació entre els diferents cossos d'emergències, empreses gestores del transport públic i les autoritats locals, amb l'objectiu principal de garantir la seguretat dels viatgers i minimitzar l'impacte d'aquest tipus d'incidents.

| ACN

Una problemàtica recurrent

Aquest incident posa novament sobre la taula la vulnerabilitat de certes infraestructures ferroviàries davant episodis meteorològics adversos. La freqüència amb què esdeveniments similars ocorren a Catalunya revela la necessitat d'inversions addicionals per garantir una major resiliència de la xarxa ferroviària davant condicions climàtiques extremes.

Mentrestant, equips especialitzats continuen treballant a la zona afectada per restablir com més aviat millor la normalitat en la circulació. Les autoritats recomanen als usuaris mantenir-se informats a través dels canals oficials de Renfe i Protecció Civil, mentre continuen les tasques de reparació i neteja.