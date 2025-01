Mor un ciclista de 48 anys després d'un xoc contra una moto

La nit de dijous es va saldar amb un tràgic accident al districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona, on un ciclista de 48 anys va perdre la vida després de veure's implicat en un sinistre de trànsit. Segons la informació facilitada per l'Ajuntament de Barcelona, el succés va tenir lloc al voltant de les 20:15 hores, a la confluència del passeig de Sant Joan Bosco amb el carrer de Manuel de Falla, quan es va produir un xoc en què es van veure involucrats una motocicleta i un vehicle.

A conseqüència de la col·lisió, el ciclista va patir lesions d'extrema gravetat, per la qual cosa els efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) desplaçats al lloc no van poder fer res per salvar la seva vida. L'home va morir poc després de l'impacte, convertint-se així en la primera víctima mortal per accident de trànsit a la ciutat de Barcelona en el que va d'any 2025.

Fins a la zona es van traslladar dotacions de la Guàrdia Urbana i de la Unitat Central d'Atestat de Trànsit (UCAT), encarregades de realitzar les diligències necessàries per esclarir les circumstàncies del sinistre. L'objectiu principal és determinar la seqüència exacta dels fets, així com la possible participació d'altres factors en la dinàmica de l'accident.

| ACN

Ciclistes i vianants sempre són els més vulnerables

L'Ajuntament ha expressat les seves condolences a la família de la víctima, alhora que subratlla la necessitat de continuar impulsant mesures de seguretat viària que afavoreixin la convivència entre els diferents modes de transport. Amb aquest tràgic incident, es reobre el debat sobre la protecció dels usuaris més vulnerables de la via, com ciclistes i vianants, i la importància de respectar les normes de circulació i la velocitat en zones urbanes.

A l'espera de la conclusió de la investigació, tant la comunitat local com les autoritats fan una crida a la prudència i a la responsabilitat de tots els usuaris de la via, amb la finalitat d'evitar nous successos d'aquest tipus i millorar la seguretat dels carrers de Barcelona.