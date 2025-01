Espectacular incendi d'un camp de futbol: Intervenen 6 dotacions de bombers

La nit d'aquest dijous ha estat especialment intensa al municipi de Cervera (Segarra), on un incendi declarat al camp de futbol municipal ha obligat a desplegar un ampli operatiu de bombers per contenir les flames. L'incident, que s'ha originat al voltant de les 20:32 h, ha afectat principalment l'herba artificial (fabricada amb cautxú sintètic), cosa que ha generat una densa fumera visible des de diversos punts de la població.

Segons la informació facilitada per Bombers de la Generalitat a través de les seves xarxes socials, inicialment es van mobilitzar 6 dotacions amb l'objectiu d'atacar el focus del foc des de diferents angles i evitar la seva propagació a zones veïnes. Mentre els efectius treballaven amb rapidesa, l'acció del vent, procedent del nord-oest, ha portat el fum cap a àrees properes de la localitat, si bé no s'han reportat incidències greus derivades de la inhalació de gasos. Els serveis d'emergència han emès recomanacions perquè els veïns tanquin finestres i evitin exposar-se a la fumera en cas de notar-la amb intensitat.

Amb el pas de les hores, els bombers van incrementar els seus efectius a 7 dotacions, sumant maquinària pesada que els ha permès frenar la progressió de les flames de manera més efectiva. Aquestes tasques, centrades a remoure i refredar el material que crema, s'han estès fins ben entrada la matinada, ja que la superfície d'herba sintètica pot revifar focus de foc ocults si no es revisa a fons. El material plàstic tendeix a desprendre un fum fosc i dens, ric en components potencialment tòxics, d'aquí la necessitat de mantenir un estricte control de la zona i una ventilació adequada.

Sense ferits ni complicacions importants

El succés no ha deixat ferits, però ha generat preocupació entre la comunitat local, que ha seguit l'evolució de les flames a través de vídeos compartits a les xarxes socials i dels avisos emesos per les autoritats. La Policia Local i els Mossos d'Esquadra han col·laborat en l'operatiu, delimitant la zona per impedir l'accés de curiosos i garantir que els equips d'emergència poguessin treballar sense obstacles. Fins al moment, no s'han publicat més dades sobre la causa de l'incendi, si bé és habitual que en aquest tipus d'instal·lacions una espurna, un curtcircuit o qualsevol descuit puguin originar un foc en el material sintètic.

Les primeres estimacions apunten a danys considerables a la superfície de joc, cosa que suposarà una inversió notable per a la seva restauració o substitució. Així i tot, les autoritats locals han ressaltat la importància d'haver contingut l'incendi abans que s'estengués més enllà de la parcel·la del camp de futbol. A més, s'agraeix la col·laboració dels ciutadans que han facilitat la tasca dels bombers i han respectat els talls de seguretat establerts.

Per al moment, s'espera que en les pròximes hores els efectius de bombers realitzin una inspecció detallada per descartar qualsevol nou conat. Així mateix, es procedirà a investigar a fons les circumstàncies que van desencadenar les flames, amb vista a determinar si es tracta d'una fallada fortuïta en les instal·lacions o si podria haver-hi un factor humà que expliqui l'origen del foc. En qualsevol cas, la ràpida acció dels serveis d'emergència ha estat clau per evitar un incident de major magnitud en aquest incident que, afortunadament, no ha deixat víctimes.