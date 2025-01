Una dona de 88 anys mor a Barcelona: La va atropellar un tren de Nadal

La celebració nadalenca al barri de Sant Antoni, a Barcelona, s'ha vist entelada per un tràgic succés que ha commocionat tant veïns com comerciants de la zona. Una dona de 88 anys ha perdut la vida una setmana després de ser atropellada pel tren de Nadal del barri, un transport festiu que recorre els carrers durant la temporada nadalenca i que, fins ara, es considerava un atractiu familiar lliure de riscos.

Segons fonts municipals, l'accident va tenir lloc la tarda del 31 de desembre, quan el trenet es trobava circulant per la confluència dels carrers Comte de Borrell i Tamarit. En aquell moment, la dona va creuar la via del recorregut i va resultar atropellada pel comboi festiu. Eren les 17:54 hores quan diversos veïns i passejants van alertar de l'atropellament, cosa que va motivar la ràpida intervenció de la Guàrdia Urbana i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

L'estat inicial de la víctima es va descriure com a menys greu, malgrat haver patit contusions que aconsellaven el seu trasllat immediat a l'Hospital Clínic. Les mateixes fonts precisen que, al lloc dels fets, els equips d'emergències van estabilitzar la dona abans de traslladar-la en ambulància. No obstant això, una setmana després, es va confirmar la seva defunció al centre hospitalari, posant així fi a una esperança de recuperació que tenia en suspens familiars i coneguts.

Primer cas

El tren de Nadal del barri de Sant Antoni és una iniciativa impulsada per Sant Antoni Comerç, associació que promou diverses activitats lúdiques amb l'objectiu de dinamitzar el comerç local. El seu president, Jordi Arias, va confirmar la notícia de la defunció i va lamentar profundament el que va succeir, expressant les condolences de l'entitat als afins de la víctima. Fins a la data, no s'havia registrat cap incident de gravetat vinculat a aquest transport, que sol circular a baixa velocitat i amb precaucions especials.

La Guàrdia Urbana, per la seva banda, va obrir la investigació pertinent per esclarir les circumstàncies exactes de l'atropellament. Les primeres diligències van incloure les proves d'alcoholèmia i de consum de drogues a la conductora del trenet, ambdós amb resultat negatiu. De moment, no es contempla cap tipus de responsabilitat penal, si bé el procés d'investigació segueix el seu curs per aclarir si van existir factors addicionals que propiciessin l'accident.

Diversos testimonis del succés han manifestat el seu desconcert davant el fet que el tren, caracteritzat per la seva velocitat moderada i la seva finalitat lúdica, es veiés involucrat en un atropellament mortal. Algunes veus han apuntat a la possibilitat que la dona creués en un punt poc visible o en un moment en què la conductora no pogués reaccionar a temps. No obstant això, haurà de ser la investigació la que determini les circumstàncies concretes i, arribat el cas, emeti recomanacions per reforçar la seguretat en futurs esdeveniments nadalencs.