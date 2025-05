Ràpida intervenció dels bombers després de l'incendi d'un cotxe a l'A-2

Quan el temps juga en contra i l'emergència apareix sense previ avís, la rapidesa de reacció es converteix en el factor més decisiu. Una escena impactant, en la qual el fum i les flames s'apoderen de l'entorn, recorda com d'imprevisible pot ser la carretera i com d'essencial resulta comptar amb professionals preparats davant qualsevol situació crítica.

El succés: un vehicle envoltat en flames

Dilluns passat a la tarda, la tranquil·litat de la tarda es va veure interrompuda per un incident que va posar a prova l'eficàcia dels serveis d'emergència.

Un vehicle va començar a cremar de forma sobtada al voral d'una de les principals vies de comunicació de Catalunya, generant una densa columna de fum visible des de diversos punts de la zona. La trucada d'alerta va arribar als serveis d'emergències a les 17:20 hores, cosa que va permetre activar el protocol d'actuació amb màxima celeritat.

| Canva

Els bombers, en rebre la notificació a través del telèfon d'emergències 112, es van desplaçar immediatament fins al lloc dels fets. En arribar, es van trobar amb un cotxe completament envoltat en flames, cosa que requeria una actuació ràpida per evitar que el foc es propagués a la vegetació propera i pogués desencadenar un incendi forestal en una zona especialment sensible.

Coordinació i eficàcia en la resposta

Gràcies a la intervenció ràpida i coordinada dels equips de bombers, l'incendi va poder ser extingit en qüestió de minuts, limitant els danys únicament al vehicle afectat. L'actuació es va realitzar amb una dotació d'efectius que van treballar amb mànegues d'alta pressió, utilitzant tècniques especialitzades per sufocar tant el foc en el motor com en l'habitacle del cotxe.

Les imatges difoses pels mateixos bombers mostren els efectius treballant entre el fum, enfocats a controlar qualsevol possible focus secundari. No només van evitar la propagació de les flames, sinó que també van garantir la seguretat dels conductors que transitaven per la via en aquell moment.

És important destacar que, malgrat l'espectacularitat de l'incident, no es van registrar ferits, cosa que va suposar un alleujament tant per als equips d'emergència com per als testimonis que van presenciar l'escena.

Uns fets perillosos

Els incendis de vehicles en autopistes i autovies com l'A-2 no són infreqüents, especialment durant els mesos de temperatures elevades. Fallades mecàniques, problemes elèctrics o sobreescalfament del motor solen estar darrere d'aquest tipus de successos.

| ACN

Quan un cotxe comença a cremar, els minuts es converteixen en segons crucials per minimitzar els danys i, sobretot, per protegir la vida dels ocupants i d'altres conductors.

En aquest cas concret, el foc va devorar completament l'automòbil, però gràcies a la ràpida reacció dels ocupants i la ràpida trucada al 112, ningú va resultar ferit. A més, la intervenció professional dels bombers va evitar conseqüències majors en un entorn on qualsevol espurna pot desencadenar un incendi forestal, especialment en èpoques de sequera.