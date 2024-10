Pixelen un camió de Mercadona afectat pel DANA: Indignació en xarxes

Les condicions climàtiques extremes són un desafiament constant per a molts treballadors, especialment aquells que fan la seva tasca a l'aire lliure. O han de transportar productes a través de rutes que es poden veure afectades per fenòmens meteorològics adversos. Quan les pluges torrencials, els forts vents o les tempestes severes s'intensifiquen, el risc augmenta considerablement.

Tot i això, moltes vegades, l'activitat laboral no s'atura, cosa que posa en risc la seguretat dels treballadors. Un dels sectors més exposats a aquest tipus de perills és el del transport i la logística. Els camioners, en particular, solen enfrontar-se a carreteres complicades i inundacions en situacions com la recent DANA (Depressió Aïllada a Nivells Alts) que ha afectat diverses zones d'Espanya.

Tot i aquestes condicions, moltes empreses opten per mantenir les seves operacions en marxa. Cosa que ha generat un fort debat en xarxes socials sobre la responsabilitat que assumeixen davant dels seus empleats.

Un treballador de Mercadona afectat

En aquesta ocasió, la polèmica sorgeix arran d'un vídeo compartit per El Mundo en què es mostra un camió atrapat en una zona inundada a Alzira, València. Encara que l'empresa propietària del camió és clarament reconeixible pel seu logotip, el vídeo ha estat pixelat.

Això va generar una onada d'indignació a les xarxes. En un tuit que ràpidament es va fer viral a les xarxes, l'usuari @03690jul assenyala que l'empresa en qüestió és Mercadona, i critica que se n'hagi censurat el logo. Suggerint que es fa per protegir així els interessos comercials de l'empresa i evitar que es conegui la difícil situació en què es troben els treballadors.

Aquest tipus de publicacions ha obert un fort debat sobre si és ètic que les empreses deixin que els seus empleats treballin en condicions tan adverses només per mantenir els ingressos. "Mercadona amb prou feines es gasten diners en publicitat, directament paga a periodistes i mitjans perquè no hi hagi cap informació que perjudiqui l'empresa", explicaven un home als comentaris.

“Han pixelat 'Mercadona', imagino que per continuar cobrant per la publicitat del miserable de Juan Roig. Perquè ningú no sàpiga que Mercadona posa en risc la vida dels seus treballadors per guanyar 4 duros més #DANA”, expressa el tuit amb un to d'indignació. Les paraules de l'usuari reflecteixen el sentir de molts que consideren injust exposar els treballadors a perills innecessaris.

| Mercadona

La indignació en xarxes

La situació ha fet qüestionar les polítiques de Mercadona respecte a la seguretat laboral en situacions d'emergència meteorològica. Aquest cas se suma a altres controvèrsies on el sector privat és acusat de prioritzar els beneficis sobre el benestar dels seus empleats.

La píxel·lació del logo, lluny de passar desapercebuda, ha cridat l'atenció de milers de persones que veuen en aquesta acció una forma d'encobriment. Els comentaris a les xarxes s'han omplert de moltes crítiques, tant cap a l'empresa com cap als mitjans que permeten o participen en aquest tipus de censura visual.

A més, el cas posa de manifest la creixent importància de les xarxes socials com a mitjà per denunciar situacions que, altrament, podrien passar inadvertides o ser minimitzades. La viralitat del tuit ha posat al focus Mercadona i ha fet que l'opinió pública qüestioni les mesures de seguretat que adopta l'empresa per als treballadors. És realment prioritari el repartiment de mercaderies quan el clima és tan advers? Fins a quin punt cal assumir riscos a la feina?