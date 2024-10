Momentos dramáticos a la salida de una escuela por la DANA: Niños en riesgo

El temporal DANA ya ha abandonado la Comunitat Valenciana y Albacete; eso sí, lo ha hecho dejando una auténtica catástrofe en su paso. Por ahora son 70 las personas fallecidas y se prevé que este número crezca algo más en las próximas horas, cuando los servicios de rescate puedan acudir a zonas que hasta ahora le han sido imposibles. Sin embargo, esta gota fría no nos ha dejado del todo, sino que se ha esparcido por otros territorios del territorio español.

Por ejemplo, está azotando con fuerza en las últimas horas en el sureste de la península, en localidades como Jerez de la Frontera o Cádiz. En ambos lugares se encuentran en alerta roja y las autoridades han recomendado a los habitantes no abandonar sus lugares de residencia, pues las tormentas no cesan y la situación puede empeorar en las próximas horas.

De hecho, a primera hora de la tarde ya se han producido algunos incidentes de inundaciones que han puesto seriamente en riesgo la integridad de algunas personas. Por ejemplo, se ha viralizado un vídeo en tierras jerezanas en las que puede apreciarse a unos niños andando junto a su madre en medio de la inundación tratando de llegar al coche. Según ha informado Antena 3, esta familia se encontraba saliendo de la escuela cuando se ha expuesto a este peligro.

Tarde en casa

En la publicación puede apreciarse como otros habitantes que se encontraban allí cerca han acudido a tratar de ayudar a la familia, que se mostraba en serios apuros. Al final han podido llegar al coche sin tener que lamentar ningún daño, pero la situación es caótica y puede haber muchas más personas en estas circunstancias. Por eso se han cancelado todo tipo de actividades extraescolares y se han cerrado parques.

El propio usuario que ha compartido este vídeo en redes sociales ha alertado de que es una situación extrema y ha pedido a sus seguidores que se mantengan a salvo. "Esto es Jerez. El agua bajando con fuerza por las calles. No salgáis de casa, no cojáis el coche, subid a pisos altos y no hagáis locuras. Cuidaos, resguardaos y ayudaos", proclamaba.

Y es que aunque no se prevé que el temporal sea tan devastador como el de ayer en Valencia o en Albacete, las primeras imágenes corroboran que no es nada seguro estar en la calle ante semejante manta de agua y de inundaciones. Teniendo este trágico precedente, lo mejor es anular cualquier actividad que se tuviera programada para esta tarde y esperar ya a mañana para volver a la normalidad. Y, por supuesto, estar siempre atentos a las recomendaciones de las autoridades.