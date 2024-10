L'agònic rescat d'una persona gran durant la DANA: 'Han pogut...'

La DANA que ha assotat el País Valencià en els darrers dies ha provocat situacions angoixants per a molts, i aquest va ser el cas d'una noia que va compartir a les xarxes socials el drama viscut pel seu pare i un grup de persones atrapades en un edifici de l'Avinguda Doctor Fleming, a Sedaví, València. Al tuit, la jove demanava ajuda i explicava que 12 persones, incloent-hi el seu pare i diverses persones grans, havien quedat atrapades a causa de les inundacions, que havien arribat fins a dos metres d'alçada en aquesta zona.

La desesperació era evident: des de la nit anterior, els atrapats no podien sortir de l'edifici i, encara que havien trucat als serveis d'emergència, l'accés era extremadament complicat pel nivell d'aigua i els talls de llum. Davant d'aquesta situació, els afectats van buscar refugi en una àrea elevada de l'edifici en construcció, esperant que el nivell de l'aigua disminuís.

Hores després, la jove va actualitzar la situació en xarxes socials, informant que el seu pare finalment estava fora de perill. Va explicar que, en baixar el nivell d'aigua, ell i altres atrapats van aconseguir sortir i caminar cap a un hotel proper. Tot i que no tenien aigua ni electricitat a l'hotel, almenys estaven en un lloc segur. Va agrair el suport i la difusió en xarxes, ressaltant la importància d'aquests gestos en moments crítics. Abans d'això, tot i això, ha assegurat que el seu pare seguia allà, "dormint en condicions horriblement dolentes en una taula de fusta".

Les xarxes socials, de gran ajuda

La seva comanda pública d'ajuda va tenir repercussió, ja que el tuit va aconseguir una gran interacció, amb 4 mil retuits i 3 mil likes. Entre aquest grup de persones hi havia també un nen petit. Es tractaven de protegir-se al sostre d'un establiment; en concret, del Primaprix.

Al principi, els va costar posar-se en contacte amb els serveis d'emergència i els equips de rescat, però, al final, tot va sortir bé. No obstant això, no hi ha dubte que aquesta usuària de X ha hagut de passar una nit terrible sabent que el seu pare s'estava enfrontant a un perill brutal. Cal recordar que en aquests moments ja són 70 les persones mortes a València i a Albacete; i probablement la xifra continuarà creixent les pròximes hores, quan els equips de rescat puguin accedir a zones on encara no ho han pogut fer.

Aquest episodi reflecteix la vulnerabilitat de les persones atrapades en situacions d'emergència i l'angoixa dels éssers estimats, que depenen moltes vegades de l'ajuda de la comunitat i els serveis d'emergència.