Misteriós incendi de diversos cotxes aparcats en un camí rural

La tranquil·litat d'una tarda qualsevol pot trencar-se en qüestió de minuts per un fet inesperat. La imatge de diversos vehicles calcinats, envoltats d'escuma i amb equips d'emergència treballant sota el sol, es va convertir aquest dimarts en l'epicentre de l'atenció d'una petita comunitat. El que semblava un dia rutinari va acabar donant pas a la incertesa i al desconcert, generant nombroses preguntes entre els testimonis del succés.

Una tarda marcada pel foc

El succés va tenir lloc durant la tarda de l'11 de juny de 2025, quan els Bombers de la Generalitat van rebre una trucada d'alerta poc abans de les quatre de la tarda. L'avís, que es va produir a les 15:48, informava d'un incendi en una zona d'estacionament al costat del camí de Sant Benet, al municipi de Sant Fruitós de Bages.

En pocs minuts, les flames es van apoderar de diversos cotxes aparcats a la zona, generant una columna de fum visible a diversos quilòmetres de distància i provocant la ràpida mobilització dels equips d'emergència.

| ACN

Les imatges compartides a les xarxes socials mostren la magnitud dels danys: almenys cinc vehicles afectats en diferent grau, alguns completament coberts per l'escuma utilitzada pels bombers per extingir les flames i evitar-ne la propagació. El desplegament d'efectius i la rapidesa d'actuació van evitar que el foc s'estengués a la vegetació circumdant o causés danys majors, en una zona que sol estar concorreguda per visitants i excursionistes.

L'actuació dels bombers i la investigació en marxa

Segons la informació difosa pel cos de bombers, l'incendi es va poder extingir sense que es registrés cap ferit. Aquesta ràpida intervenció és un exemple de l'eficàcia dels serveis d'emergència a Catalunya, que en els darrers anys han hagut de fer front a un nombre creixent d'incendis en zones rurals i periurbanes.

Tot i que el nombre de vehicles afectats, cinc en total, és significatiu, la veritat és que l'absència de danys personals ha estat celebrada pels mateixos bombers i pels veïns de la zona.

De moment, les causes de l'incendi continuen sent un misteri. Les autoritats han iniciat una investigació per esclarir l'origen del foc, ja que en situacions similars solen considerar-se diverses hipòtesis: des d'un possible error elèctric en algun dels cotxes fins a un acte negligent o fins i tot intencionat.

L'entorn rural i la coincidència de diversos vehicles afectats obren la porta a múltiples escenaris, tot i que fins ara no s'han fet públics indicis clars que apuntin a un motiu concret.

El precedent dels incendis en vehicles aparcats

No és la primera vegada que es registren episodis d'aquest tipus a Catalunya. En els darrers anys, diversos municipis han vist com el foc es propagava ràpidament entre cotxes aparcats en zones poc transitades o en aparcaments improvisats al costat de camins rurals.

| @bomberscat, XCatalunya, fotogigi85

Aquests fets han obligat les autoritats a reforçar les campanyes de prevenció i conscienciació, alertant sobre el risc de deixar materials inflamables a l'interior dels vehicles o de realitzar activitats susceptibles de provocar espurnes en entorns naturals.

En el cas de Sant Fruitós de Bages, la ràpida actuació dels bombers va evitar que l'incendi adquirís dimensions majors i que el perill s'estengués als camps i boscos propers. Les imatges publicades pels equips d'emergència mostren la importància d'actuar amb rapidesa i eficàcia per frenar aquest tipus d'incidents.