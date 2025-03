Mikel Lorente, el guarda d'un refugi català que ha mort en un accident de muntanya

La muntanya s'ha cobrat una nova víctima en un tràgic accident que ha commocionat la comunitat muntanyenca. La desaparició d'un experimentat guarda de refugi va mobilitzar els equips de rescat en una operació de cerca que, lamentablement, va tenir un desenllaç fatal.

Mikel Lorente, un amant de la muntanya de 38 anys, va perdre la vida després de patir una caiguda de 300 metres mentre realitzava una travessa a la zona del pic Russell Oriental, dins del Parc Nacional de Posets-Maladeta. Lorente era el guarda titular del refugi de Cap de Llauset, ubicat al municipi de Montanuy, a la Ribagorça. La seva desaparició va ser reportada dimarts a la tarda, quan no va tornar al seu refugi com estava previst.

| SEM

Els serveis d'emergències van rebre l'avís de la seva absència i van activar un dispositiu de cerca en el qual van participar efectius del Grup de Rescat i Intervenció en Muntanya (GREIM) de Benasc i un helicòpter de la Guàrdia Civil. Finalment, a les 11:30 de dimecres, els rescatadors van localitzar el seu cos en una zona de difícil accés. L'aeronau va traslladar les restes fins a Benasc i, des d'allà, els serveis funeraris el van portar a l'Institut de Medicina Legal d'Osca.

Una vida dedicada a la muntanya

Natural de Bilbao, però resident a la petita localitat de Senet, al municipi de Vilaller, a Lleida, Lorente va trobar a l'alta muntanya la seva llar. Es va incorporar al refugi de Cap de Llauset després de la seva inauguració el 2016 i des de llavors es va convertir en una referència per a muntanyencs i excursionistes que passaven per la zona. Era conegut per la seva dedicació i passió per la seva feina, que anava més enllà de la simple gestió del refugi, tal com han assegurat des del Heraldo de Aragón.

En diverses ocasions va ajudar muntanyencs en dificultats, destacant un rescat a la primavera de 2024, quan va participar en l'evacuació de diversos esportistes atrapats en una ventada nocturna. Sergio Rivas, responsable de refugis de la Federació Aragonesa de Muntanya, va lamentar la seva pèrdua i va destacar la importància de la seva tasca. "Era un gran professional i millor persona. Sempre disposat a ajudar a qui ho necessités", va comentar.

El segon mort a la muntanya el 2025

La tràgica mort de Mikel Lorente se suma a una altra pèrdua recent en el món de l'alpinisme. El passat 4 de gener, el català Gerard Olivé, de 41 anys, va ser trobat sense vida al massís de l'Aneto després de desaparèixer mentre intentava una travessa extrema en condicions adverses. Aquests incidents subratllen els riscos inherents a l'alta muntanya i la importància de la preparació i la cautela en aquest tipus d'activitats.

L'accident de Lorente posa de manifest, una vegada més, la perillositat de la muntanya, fins i tot per als més experimentats. Els experts recorden que la seguretat en aquestes travesses ha de ser la prioritat, amb una adequada planificació i avaluació de riscos abans de cada expedició. La comunitat muntanyenca acomiada amb pesar un home que va fer de la muntanya la seva vida i la seva llar.