Caos a la C-16 per l'incendi d'un camió ple de sorra

El trànsit a la C-16 ha viscut una jornada caòtica aquest matí a causa d'un incendi que ha afectat un camió de gran tonatge. L'incident, ocorregut a l'altura de Gironella, ha obligat a tallar un carril en sentit Barcelona i a tancar la sortida 88 en direcció nord, provocant importants retencions i afectant centenars de conductors.

Els primers avisos sobre el sinistre han arribat als Bombers de la Generalitat a les 08:22 h. Segons la informació oficial, el foc s'ha originat a la part posterior del remolc d'un camió banyera carregat de sorra, sense que la cabina es veiés afectada. Tot i l'espectacularitat de les flames i el fum que ha envaït la carretera, no s'han registrat ferits.

| ACN

Un camió en flames interromp la circulació

El vehicle pesant circulava en direcció Barcelona quan, per causes encara desconegudes, ha començat a cremar. La ràpida intervenció dels serveis d'emergències ha evitat que el foc es propagués més enllà del remolc, encara que l'impacte en la circulació ha estat inevitable. La calçada ha quedat parcialment bloquejada, generant una situació de risc per als conductors que transitaven per la via.

Les autoritats de trànsit han informat immediatament sobre la situació, alertant de talls parcials a la carretera i recomanant als conductors prendre rutes alternatives per evitar llargues esperes. En sentit Barcelona, un dels carrils ha quedat inutilitzat, mentre que la sortida 88, en direcció Berga, ha estat tancada completament.

Actuació dels bombers i restabliment del trànsit

Els Bombers de la Generalitat van desplegar una dotació per sufocar les flames i evitar un nou brot de foc. Tot i que la cabina no s'ha vist afectada, el remolc ha quedat greument danyat, i part de la càrrega de sorra s'ha vessat sobre la calçada, cosa que va complicar encara més la situació. Els treballs d'extinció i retirada del vehicle s'estan prolongant durant diverses hores. El fum generat per l'incendi també ha dificultat la visibilitat a la carretera, cosa que va portar les autoritats a extremar les precaucions i regular el trànsit a la zona afectada.

Aquest incident posa en evidència els riscos associats al transport de mercaderies per carretera, especialment quan es tracta de camions de gran tonatge. Encara que en aquesta ocasió no hi ha hagut víctimes, l'incendi ha generat un impacte considerable en la mobilitat i ha posat en risc altres conductors.

Les autoritats recorden la importància de realitzar revisions periòdiques als vehicles pesants per evitar accidents d'aquest tipus. Problemes en el sistema de frens, fallades mecàniques o sobreescalfament dels pneumàtics poden ser factors determinants en l'aparició d'incendis a la carretera.