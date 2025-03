9 dotacions de bombers intervenen en l'incendi d'una nau de reciclatge tèxtil

Un intens operatiu s'ha desplegat aquest matí en una nau industrial especialitzada en el reciclatge tèxtil després de declarar-se un incendi que ha obligat a evacuar i a atendre diverses persones i ha generat una gran columna de fum. El sinistre, que s'ha produït al carrer Vallespir d'Olot, ha requerit la intervenció de fins a nou dotacions dels Bombers de la Generalitat per contenir les flames i evitar que es propaguessin a altres parts de la instal·lació.

El foc ha provocat un fort impacte visual a la zona, amb densos núvols de fum negre que han alertat els veïns i treballadors dels voltants. L'emergència ha obligat a activar protocols de seguretat i a coordinar una resposta ràpida entre diferents cossos d'emergència, incloent-hi Protecció Civil i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

| ACN

El foc afecta una zona d'emmagatzematge

Segons han informat els Bombers, l'incendi s'ha concentrat en una zona concreta de l'interior de la nau, on s'emmagatzemaven grans quantitats de material tèxtil premsat. En total, s'han vist afectades unes 30 bales de triturat de roba, cosa que ha afavorit la ràpida propagació del foc a l'àrea afectada.

Les primeres informacions apunten que les flames es van originar en un punt específic del magatzem, encara que les causes exactes del sinistre encara estan sent investigades. Una de les principals preocupacions dels equips d'emergència ha estat la combustió dels materials tèxtils, que ha generat una espessa fumera i ha dificultat les tasques d'extinció.

Davant el risc de propagació, els bombers han treballat amb rapidesa per contenir l'incendi, evitant que arribés a altres zones de la nau o estructures properes. La seva intervenció ha permès estabilitzar la situació en poques hores, encara que les tasques de remoció de runa i control de punts calents s'han prolongat durant més temps per assegurar que el foc no es pogués revifar.

Set persones ferides i assistència sanitària

L'incendi ha obligat a evacuar set persones que es trobaven a l'interior de la nau en el moment del succés. Dos d'elles han requerit assistència mèdica i han estat traslladades en estat menys greu a l'Hospital d'Olot, mentre que les altres cinc han estat valorades in situ sense necessitat d'hospitalització.

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha desplegat dues unitats terrestres per atendre els afectats i garantir que ningú patís danys greus per l'exposició al fum o per altres possibles complicacions derivades de l'incident. Des de Protecció Civil han confirmat que s'ha mantingut una comunicació constant amb les autoritats locals per avaluar l'evolució de la columna de fum i determinar si era necessari adoptar mesures addicionals de prevenció a la zona.

Avaluació de danys i mesures preventives

Amb el foc controlat, els bombers han iniciat les tasques de refredament i ventilació de la nau, a més d'una avaluació preliminar dels danys estructurals. També es durà a terme una investigació per esclarir l'origen de l'incendi i determinar si les instal·lacions complien amb totes les normatives de seguretat.

Les autoritats han recordat la importància d'extremar les precaucions en instal·lacions industrials que emmagatzemen materials inflamables, especialment en sectors com el reciclatge tèxtil, on l'acumulació de residus pot suposar un alt risc en cas d'incendi.