Més problemes a l'AP-7: 5 quilòmetres de retencions en un tram per accident

El matí d'aquest dijous ha tornat a posar a prova la paciència de milers de conductors en una de les principals vies del país. La circulació s'ha vist greument condicionada durant hores, generant una situació d'autèntic caos que ha anat empitjorant a mesura que avançava el migdia.

Els conductors s'han vist obligats a prendre rutes alternatives per les immenses retencions.

Un accident múltiple paralitza l'AP-7

Els fets s'han desencadenat poc abans de les 12:30 del migdia, quan Trànsit ha informat d'un accident de trànsit que obligava a tallar dos carrils en sentit Tarragona. En pocs minuts, la retenció creixia fins als 5 quilòmetres des del municipi de Subirats. A les fotos compartides per Trànsit, es poden apreciar llargues files de camions i turismes que quedaven completament aturats sota un sol de justícia.

| ACN

La situació no va trigar a agreujar-se. Segons el Servei Català de Trànsit, poc després del primer avís la circulació va quedar totalment tallada en el mateix tram de l'AP-7 a causa de la gravetat de l'accident. La conseqüència immediata va ser un increment exponencial de la retenció, que va arribar a duplicar-se en només un quart d'hora.

El col·lapse es multiplica: retencions de fins a 10 quilòmetres

A les 12:45, només 17 minuts després del primer avís oficial, la cua de vehicles arribava ja als 10 quilòmetres de longitud, sempre des de Subirats i en direcció sud. Imatges de les càmeres de trànsit mostraven com els conductors es veien atrapats a l'asfalt, sense gairebé possibilitat d'avançar.

Mentrestant, els serveis d'emergència i equips de manteniment treballaven per resoldre la situació el més ràpid possible. L'accident, catalogat com a múltiple per les autoritats, mantenia tallada completament la circulació cap a Tarragona, agreujant encara més el panorama en una via ja de per si conflictiva.

No és la primera vegada que l'AP-7, una de les artèries principals del corredor mediterrani, es converteix en sinònim de col·lapse en dies laborables i festius. L'elevat trànsit de camions, especialment entre Barcelona i Tarragona, fa que qualsevol incident, per petit que sigui, es tradueixi ràpidament en retencions quilomètriques i grans molèsties per als usuaris.

Millores parcials, però la retenció segueix creixent

A les 12:57, poc abans de la una del migdia, el Servei Català de Trànsit confirmava que s'havia aconseguit reobrir dos dels tres carrils al trànsit. Tanmateix, la millora en la circulació no va ser suficient per alleujar la retenció, que arribava ja als 11 quilòmetres. La reobertura parcial, tot i ser positiva, no va poder evitar que l'embús continués augmentant mentre els serveis continuaven treballant a la zona per restablir la normalitat.

Cada minut d'embús a l'AP-7 impacta tant empreses com particulars. Cal trobar solucions a mitjà i llarg termini per minimitzar els efectes d'aquest tipus d'incidències.

Una via cada cop més saturada i fràgil

L'accident d'avui a l'AP-7 torna a posar sobre la taula el debat sobre la capacitat real de la infraestructura per absorbir l'elevat volum de trànsit que suporta. Especialment en períodes vacacionals i caps de setmana. Les retencions recurrents i els col·lapses després d'accidents no són fets aïllats, sinó la conseqüència d'una saturació estructural a la qual encara no s'ha donat resposta efectiva.

La resposta dels serveis d'emergència ha estat ràpida, però les limitacions pròpies de la via i la magnitud de l'accident han impedit evitar l'impacte sobre la circulació.